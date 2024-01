'Insulta a mujeres que marchan por una vida sin violencia': Feministas reaccionan a declaraciones de Dani Flow

Una avalancha de críticas en redes sociales ha recibido Dani Flow luego de hacerse viral un video con polémicas declaraciones en las que afirma que si bien no dejaría que nadie tocara a su hija de 13 años, él sí lo haría con sus amigas de la secundaria. Además, criticó también al feminismo al minimizar la lucha de las mujeres en sus manifestaciones y cuestionó el caso Rix-Nath Campos.

Si bien su música ya había causado controversia por las letras explícitas que aluden también a la misoginia, ahora Dani Flow enfrenta la cancelación por parte del feminismo, con el que se metió en estas declaraciones emitidas en el podcast que conduce Charlygalleta.

Las reacciones del feminismo contra Dani Flow

Hace un año, Charlygalleta entrevistó para su podcast al reguetonero Dani Flow y le hizo cuestionamientos sobre el caso Rix-Nath Campos; refirió que el castigo impuesto a Rix por abusar sexualmente de Nath Campos, le parecía una "pendejad*". Aunado a esto, criticó también al movimiento feminista: "Me cag*n esas morras, esas y las que salen a rayar a la calle. Esas ni rucas se deberían de llamar".

Ante esto, feministas y colectivas como Brujas del Mar, reaccionaron con críticas que piden su cancelación y que denuncian a través de sus redes sociales oficiales, el actuar del compositor de "Reggaeton Champagne".

Dani Flow dijo que las mujeres que marchan contra la violencia son delincuentes al mismo tiempo que habla de meterse con las amigas de su hija en secundaria y defiende a Rix. Delincuencia para él es ejercer el derecho a manifestarse pero no la pedofilia ni violar, muy disruptivo. — Las brujas del mar (@brujasdelmar) January 9, 2024

"Dani Flow dijo que las mujeres que marchan contra la violencia son delincuentes, al mismo tiempo que habla de meterse con las amigas de su hija de secundaria y defiende a Rix. Delincuencia para él es ejercer el derecho a manifestarse, pero no la pedofilia, ni violar, muy disruptivo", indicó en X esta colectiva.

Agregaron también: "Dice dani Flow que si a él le pasara eso, le daría mucho coraje. 'Eso' significa que lo metan a la cárcel si violara a una mujer. Remata insultando a las mujeres que marchan por una vida libre de violencia y a las víctimas. No sorprende, pero sí da mucho asco", escribieron.

Las mujeres también reaccionan en redes

Ante las declaraciones virales de Dani Flow sobre el feminismo, en el que indicó después de ser cancelado, que "yo soy muy ignorante en ese tema, hay muchas cosas que no sé; pero como tal, siempre lo he visto como algo positivo, algo de lo que me gustaría formar parte porque tengo una hija", el cantante indicó que se arrepiente de haberlas hecho, aunque siguió con la polémica.

Pese a indicar que dijo "un comentario super desacertado del cual me arrepiento, pero estaba enojado porque vi cómo estas mujeres le destruían el puesto a dos señoras; no quise decir eso, pero creo que ellas sí están apagando la voz de lo que realmente es el feminismo", las mujeres no dejaron pasar sus declaraciones en redes sociales.

"No voy a decir nada más obvio que el Dani Flow es hombre y esos generalmente son pendej*s"; "Me agüité con lo de Dani Flow porque realmente creía que el wey podía hacer un reguetón pesado y a la par llevar un mensaje chido. Me alegra también que haya mostrado su verdadera personalidad para no seguir apoyando a un wey dlv", fueron algunos de los mensajes en contra del cantante.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.