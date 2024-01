Bellakath invita a Danna Paola a colaborar: "Un perreo como los que yo hago"

Bellakath ha sido una de las principales feminas en el nuevo reggaeton mexicano, un subgénero del urbano que desde finales de año ha conseguido posicionarse en listas a nivel internacional y ha llegado a cada rincón de México. A pesar de que recientemente Danna Paola criticó duramente las letras del género que, en su opinión, denigran a la mujer, Bellakath está segura de que la artista de 28 años no tiene nada en contra del género en su totalidad, por lo cual desea juntarse con ella para un futuro tema.

La "gatita" habló sobre la reciente cancelación de Dani Flow, así como sobre la severa crítica que realizó Danna Paola no solo al artista, sino en general al género y al uso de letras que podrían normalizar la violencia a la mujer.

Danna Paola junto a Bellakath. 🐱💊 pic.twitter.com/sw6cK6vHdT — Danna Paola Access ⭐️ (@DannaPaolaAcces) February 26, 2023

Bellakath y Danna Paola podrían colaborar en un tema de reggaeton mexicano

"Danna Paola no ha criticado mi trabajo de ninguna manera" puntualizó la abogada cuando le cuestionaron sobre la opinón de la artista mexicana sobre las nuevas letras del reggaeton "de hecho me invitó a su concierto hace unos meses, muy bonito su concierto" señala para demostrar que no hay algun problema entre ellas y finalizó con una llamativa invitación a la artista: "a lo mejor y pronto hacemos alguito y la voy a poner a hacer un perreo como los que yo hago".

Además, señala que el único tema donde usa un vocabulario subido de tono es en la viral "Reggaeton Champagne", la cual asegura que creó con la intención de demostrar que las mujeres también pueden jugar con el doble sentido, la sexualidad y el morbo.

Esto dijo Bellakath sobre la polémica de Dani Flow

La artista trató de ser prudente y de evitar entrar en polémica con los involucrados en el tema, pues señaló que no está completamente informada con respecto a la situación y no deseó emitir un juicio público a través de ningun medio. "Yo apoyo mucho a las mujeres y lo han visto, con mis canciones hago que se empoderen y todo, pero tambien apoyo a mi compañero, entonces necesito ver lo que dijo y estudiarlo" comentó la intérprete de "Gatita".

A pesar de ello, aseguró que entiende que si el público la llegara a cancelar por algun mal comentario, aceptaría la sitación, pues "ellos son los que te posicionan".