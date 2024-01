Danna Paola lanza indirecta a Dani Flow por denigrar a la mujer: "no promovamos eso"

Dani Flow no deja de ser tendencia en redes sociales por los motivos menos acertados. Después de que un viejo podcast provocara su cancelación y que el artista no quisiera disculparse hasta este martes, donde publicó un video en Instagram que tampoco sentó bien al gusto del público debido a que el artista se limitó a leer su comunicado, ahora Danna Paola entra en la discusión, puesto que la artista dio su opinión con respecto al tema y el cómo se trata a la mujer en los temas de reggaetón mexicanos más nuevos.

En primer lugar, quien es considerada por muchos como la Princesa del Pop Latino señaló que "últimamente están sucediendo cosas muy intensas con ciertas letras que están pasadas, ya no está chistoso" al respecto del nuevo estilo musical que ha tomado mayor relevancia en el último año debido a sus letras ingeniosas, algo vulgares, pero que a muchos les han parecido graciosas.

Danna Paola opina sobre el nuevo reggaeton mexicano

La cantante se mostró bastante consternada por los temas que hoy en día abordan las canciones de reggaeton y el modo en el cual lo hacen, debido a que asegura que la composición de los temas ha llegado a un punto en el cual denigran a la mujer y por ello, ya no es algo gracioso o necesario para la sociedad mexicana.

"Que al final yo no voy a decir 'Qué éste artista', porque no soy nadie para decir si está bien o mal, pero sí creo que hay limites al momento de escribir una canción y de denigrar a una mujer" señaló la mexicana y agregó "Y creo que es importante que en un país tan machista no promovamos eso en las canciones".

Esto fue lo que dijo Danna Paola sobre la polémica de Dani Flow

A Danna Paola se le cuestionó sobre la polémica que generó Dani Flow a partir de sus comentarios en contra del feminismo, ante lo cual la actriz respondió que no está de acuerdo con los comentarios que realiza ni que insulte a "ninguna mujer en estre mundo" y agregó:

"Con todo respeto, vienes de una mujer, tienes mamá. Al final hay que entender la responsabilidad que tenemos como artistas además de obviamente entretener, porque la música nos hace conectar, mi música es solamente para conectar con mis fans, que sientan lo mismo que yo", afirmó Danna.

Finalmente, señaló que prefirió quedarse callada ante el tema, ya que no tiene intención de entrar en polémicas; sin embargo, aseguro que se trata de "una falta de respeto" por parte del cantante.