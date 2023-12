Yeri Mua revela que colaborará con Bellakath: 'les va a temblar'

Tal parece ser que la música mexicana va a ser testigo de lo que podrías ser una colaboración de proporciones épicas o lo peor que ha escuchado el pueblo, pues Yeri Mua anunció que va a sacar no sólo una canción con la Bellakath, sino un disco completo.

Esto tomo por sorpresa a los fans pues aseguran que fue justo a Yeri Mua a quien la Bellakath le tiró hate por querer hacer música y “robarse su estilo”.

"O sea, tanto trabajo que me costó a mí y a los compañeros de antaño que han estado haciendo cosas y que ahora cualquier p*ndej* quiere hacer cosas. ¡Qué me vas a apoyar culera! ¿Qué me vas a andar apoyando?", sentenció la originaria de la Agrícola Oriental, desatando polémicas y burlas por sentirse “única y especial”.

Ante ello, Yeri Mua hizo una transmisión en vivo con sus fans, en la cual reveló que va asacar un disco completo con la Bellakath, cosa que muchos no pudieron creer.

“¿Qué dice la Bellakath? nosotras haremos un álbum, basta, manas es que ya quiero que vean ese junte, ya cuando nos vean a Bellakath y a mi ¿kheee?, les va a temblar la…debo decir, advertir, informar, así que por mientras que se ataquen todos los que se tengan que atacar porque aquí se habla con hechos”, dijo la Yeri Mua toda emocionada.

Hasta el momento, Bellakath no ha respondido a los señalamientos de Yeri Mua de que van a colaborar musicalmente juntas, pero los fans esperan que la intérprete de “Gatita” salga pronto a confirmarlo o a desmentir a la polémica veracruzana llamada por Paul Stanley como “prófuga del ácido fólico”.