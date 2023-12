Dalas Review acusa a Yeri Mua de estafar y maltratar a sus fans: 'cómo es posible'

Dalas Review salió a darle con todo a Yeri Mua, la polémica influencer mexicana conocida por sus cirugías estéticas y el inicio de su carrera musical, pues ahora cuestionó los motivos por los que la gente la quiere cuando ella, afirmó es una estafadora y maltratadora de los fans.

Fue a Través de sus redes sociales, especialmente Twitter, que Dalas Review cuestionó a los fans de Yeri Mua por el apoyo que le dan y aseguró que le dedicaría un video, algo que no le gustó a los seguidores de la mexicana.

Tengo una pregunta y me gustaría honestamente que me la respondieran:



Cómo es posible, en apenas pocos meses, casi todo el mundo pasara de odiar a Yeri Mua por sus estafas, engaños y malos tratos, a de repente endiosarla TANTO?



Oigo sus teorías. Pronto vídeo con la mía☝🏻🤓 — Dalas Review 🍞🐝🎖 (@DalasReview) December 1, 2023

"Tengo una pregunta y me gustaría honestamente que me la respondieran: Cómo es posible, en apenas pocos meses, casi todo el mundo pasara de odiar a Yeri Mua por sus estafas, engaños y malos tratos, a de repente endiosarla TANTO?", criticó el youtuber español.

Esto no le pareció nada a Yeri Mua, conocida en los bajos mundos como la “Bratz jarocha”, pues no se quedó callada e inmediatamente le respondió a de Dallas, asegurando que ya no se quiere meter con nadie y que la deje.

“Dalas ya suéltame por favor jajaja ya no trabajo con empresas de apuestas ni nada relacionado, ya no tengo relaciones públicas ni nada público ya déjame enfocarme en lo q me gusta ya no le estoy haciendo daño a nadie ya ya ya aaaaa”, dijo la polémica veracruzana.

Por si fuera poco, Dalas Review le advirtió a Yeri Mua que va a sacar un video exponiéndola a ella y a su comunidad nefasta, con el cual buscaría afectarla.

“Ni siquiera sabías cómo iba a hacer mi vídeo o qué es lo que iba a decir, y ya sólo ver las respuestas de los enfermos de tus seguidores llamándome de todo, deseándome la muerte en mi post me da a entender más aún por qué es más que necesario mi vídeo. A mí no me van a callar…”, dijo.