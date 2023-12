¿Quién era y de qué falleció José Miguel Espinal, esposo de la conductora Linda Cruz?

La conductora deportiva Linda Cruz compartió con sus seguidores que está pasando por un terrible momento, luego de que su esposo José Miguel Espinal falleciera a tan solo unos días de haberse casado.

La comentarista de deportes publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para despedir a su esposo.

“Mi amor, ¿Cómo me explico que no te volveré a abrazar, que no te volveré a dar los besos en la frente que tanto te encantaban? Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Con esta foto que a todos nos impactó, que sin darnos cuenta estabas ya con tus alas de ángel. No lo entiendo, pero acepto y respeto la voluntad de Dios, estoy segura que ya cumpliste aquí la misión que Dios tenía para ti”, se lee en el comienzo del mensaje.

“Gracias por enseñarme a amar genuinamente y con toda el alma. Gracias por darme la historia de amor más intensa, pura y sincera. Te amo más de lo que imaginas, me quede con la satisfacción que te lo demostré a día a día, siempre te prometí que iba a ser la mejor esposa y el poco tiempo que Diosito nos permitió estar juntos, me permitió serlo y siempre me decías “sos la esposa perfecta”. Me quedo con tus sonrisas, tus besos, tus abrazos, tus flores cada mes, tu amor intenso y apasionado”, continuó el mensaje de Linda Cruz.

La conductora concluyó su extenso mensaje con el siguiente comentario: “Te amo mi capitán. Lograste todos tus sueños y metas, te amo para la eternidad”.

La presentadora recibió cientos de comentarios de condolencias de parte de sus fans, amigos y familiares.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de José Miguel Espinal, pero Linda Cruz lo recuerda cada día en sus publicaciones de redes sociales.

Así fue la boda de Linda Cruz y José Miguel Espinal

La pareja se casó el 18 de noviembre en una fabulosa ceremonia en la playa. Estuvo presente la familia de ambos y emocionaron al dar sus votos matrimoniales.

Como parte de la decoración colgaron fotografías de ellos en un tipo tendedero para que las pernas vieran su historia en fotos. Al llegar la noche lanzaron fuegos artificiales y así sellaron su unión matrimonial, además de que realizaron un romántico baile.