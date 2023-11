Este miércoles 29 de noviembre del 2023 se viralizó en redes sociales la muerte de Frances Sternhagen, quien pereció por causas naturales desde hace dos días en New Rochelle, Nueva York, según reportaron medios internacionales, quienes enaltecieron el papel de la actriz en series como “Sex and the City" y “Cheers”.

Además de participar en los enunciados proyectos audiovisuales, Frances Sternhagen es recordada por su amplia trayectoria en Broadway donde se desempeñó desde la década de los cincuentas, convirtiéndose en un ícono del teatro.

La querida actriz también participó en espectáculos de Broadway desde la década de los cincuentas X: @ratemyskyperoom

"Con gran tristeza compartimos la noticia de que nuestra querida madre, la actriz Frances Sternhagen, murió pacíficamente por causas naturales en New Rochelle, Nueva York, el 27 de noviembre de 2023 a la edad de 93 años", reza el comunicado compartido por la familia de la celebridad que estaba a unos meses de celebrar su cumpleaños número 94.



¿Quién era Frances Sternhagen, actriz de "Sex and the City" que murió?

Nacida el 13 de enero de 1930, Frances Sternhagen comenzó su carrera artística en el teatro, donde gracias a sus habilidades actorales logró escalar hasta debutar en Broadway en 1955 como Miss T. Muse en "The Skin of Our Teeth".

Durante ese mismo año, la actriz de "Sexo en la ciudad" comenzó a tener apariciones en la televisión, sin imaginar que años más tarde se haría acreedora a dos premios Tony: uno por mejor actriz de reparto y otro por actriz destacada en una obra de teatro.

En la pantalla chica también contó con notables apariciones siendo uno de sus personajes más entrañables el que desarrolló en "Sex and the City", donde encarnó a "Bunny MacDougal", la primera suegra de Charlotte York durante su matrimonio con Trey MacDougal.