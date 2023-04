And Just Like That: ¿Cuándo se estrena la segunda temporada con el regreso de Aidan?

La secuela de Sex and the City, And Just Like That, vuelve a HBO con una segunda temporada para contar más aventuras de mujeres maduras de las protagonistas Carrie, Charlotte y Miranda.

Este 26 de abril se estrenó el tráiler de la segunda temporada de And Just Like That de Sex and the City. En el avance se puede ver que Carrie y sus tres amigas aceptan, oficialmente, a las mujeres que las acompañaron en la temporada anterior y ahora serán un grupo de amigas más grande.

La hija de Charlotte quiere experimentar su sexualidad, mientras que Miranda vive una nueva etapa en su relación con Che.

Por su parte, Carrie emprende un romance con el productor de su podcast, incluso lo llevan más allá, hasta que de repente aparece Aidan Shaw, el exnovio lindo de Carrie que dejó plantado y que ella engañó con Mr. Big en las temporadas de Sex And The City.

Aidan se reencontró con Carrie en la película de Sex and The City, pero Mr. Big le dio un anillo para afianzar su compromiso como matrimonio.

Ahora, Aidan vuelve y parece que tendrá nuevamente un romance con Carrie, luego de que Mr. Big muriera en el primer capítulo de la primera temporada de And Just Like That, esto se ve como una forma de volver a la primera serie y traer un personaje conocido al presente, cuando los fans se enojaron por la muerte de Mr. Big.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de And Just Like That?

La segunda temporada de And Just Like That se estrenará en junio, aún no se revela exactamente la fecha. Pero el tráiler de la serie adelantó que todas las semanas de junio habrá un nuevo capítulo en la plataforma de HBO Max.