Sex and the City tendrá segunda temporada de And Just Like That ¿Cuándo se estrena?

And Just Like That es la secuela de la famosa serie de los 90 Sex and the City y ante el éxito de la primera temporada, HBO Max anunció la segunda parte.

“Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estos poderosos e increíbles actores. El hecho es que todos estamos emocionados”, dijo Michael Patrick King, productor ejecutivo de la serie, en un comunicado distribuido por HBO Max.

La primera temporada de Sex and the City And Just Like That tuvo 10 episodios en los que las protagonistas de la historia Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Cynthia Nixon) narran cuáles son los problemas a los que se enfrentan a los 50 años.

Carrie afrontó la muerte de Mr. Big, el gran amor de su vida, mientras que Miranda lidia con el amor de Che Díaz, finalmente Charlotte tiene que abrirse y comprender a su hija Rock, quien no se identifica como mujer, sino como hombre.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de And Just Like That?

Hasta el momento HBO Max no ha dado a conocer detalles sobre el estreno de la segunda temporada de And Just Like That, pero los fans esperan que la temporada de Sex and the City llegue a la pantalla en 2023, ya que aún no se ha revelado si ya iniciaron el rodaje de la segunda parte.

KR