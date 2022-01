Sex and the City: ¿And Just Like That no tendrá segunda temporada? Esto es lo que se sabe

La nueva serie de Sex and the City “And Just Like That” parece que no tendrá una segunda temporada, debido al escándalo en el que está involucrado Chris Noth, quien dio vida a Mr. Big.

US Weekly señaló que una fuente aseguró que HBO estaba en pláticas para hacer una segunda temporada de “And Just Like That” de Sex and the City, pero tras las acusaciones de abuso sexual hacia el actor Chris Noth estas conversaciones se detuvieron.

“Se habló de una nueva temporada, pero después de los últimos días todas estas conversaciones se han detenido”, dijo la fuente de US Weekly.

¿De qué acusaron a Chris Noth de Sex and the City?

El actor Chris Note de Sex and the City fue acusado por dos mujeres de abuso sexual, incluso las protagonistas de And Just Like That emitieron un comunicado en el que expresan su apoyo a las mujeres que señalan al actor que interpreta a Mr. Big.

En la secuela de Sex and the City, Mr. Big muere en el primer episodio de la serie de una forma muy repentina, lo que desata las teorías sobre por qué se está poniendo en duda la continuación de la serie si Chris Noth ya no sale en el resto de los capítulos.

