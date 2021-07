Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis han roto al Internet, pues publicaron en sus Instagrams la primera imagen oficial de "And Just Like That...", el esperado reboot de “Sex and The City” que prepara HBO Max.

En la imagen se puede apreciar a las tres actrices y amigas caminando con elegancia en las calles de Nueva York.

Lamentablemente, la imagen confirma que Kim Cattrall no regresará como Samantha Jones.

¿Cuándo se estrena el reboot de “Sex and The City”?

El reboot de “Sex and The City” llevará por título “And Just Like That...” y contará con diez episodios con una duración de media hora cada uno.

“And Just Like That...” es producido por las protagonistas y Michael Patrick King, quien ha estado detrás de las películas que fueron inspiradas en la serie.

Casey Bloys, presidente de HBO, afirmó que esta serie le dará una nueva perspectiva a los personajes: “No están tratando de decir que estos personajes están reviviendo sus 30 años. Es en gran medida una historia sobre mujeres en sus 50, y están lidiando con cosas con las que la gente se enfrenta a los 50”.

“And Just Like That...”, lamentablemente, aún no tiene una fecha de estreno prevista, pero se lanzará por HBO Max.