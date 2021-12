Acusan de abuso a actor de Sex and The City

El actor Chris Noth, quien interpreta a MR. Big en Sex and The City, And Just Like That, fue señalado por dos mujeres de haberlas presuntamente agredido sexualmente, dio a conocer ayer The Hollywood Reporter. Más tarde el histrión aseguró que dichas declaraciones eran “falsas” y que los encuentros fueron “consensuados”.

De acuerdo con los testimonios por separado de las mujeres identificadas como Zoe y Lily, para resguardar su privacidad, decidieron contar los presuntos abusos a raíz del regreso de la serie a la plataforma HBO Max.

Lily, quien actualmente es periodista, dijo que conoció al actor en 2015, en Nueva York, cuando trabajaba como camarera. Ella era fan de la producción por lo que cuando Noth la invitó a cenar se sintió halagada.

“Estábamos escuchando música y él tenía todos estos libros sobre arte y moda. Trató de besarme. Lo entretuve con cautela, pero siguió intentándolo”, afirmó. Según su relato, le quitó los pantalones y la violó. Después del ataque ella se vistió y llamó a un Uber.

Por su parte, Zoe contó que conoció al histrión cuando ella tenía 22 años y trabajaba en una firma que tenía negocios con varios famoso.

De pronto, estábamos teniendo relaciones frente al espejo mientras lloraba. Me sentí fatal y completamente vulnerable. La admiración que sentía por mi ídolo se había esfumado

Lily, Presunta sobreviviente

“Él pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. Consiguió mi teléfono de trabajo y me dejaba mensajes. Mi jefa me dijo: ‘Mr. Big está dejando mensajes en tu buzón de voz’”, apuntó.

En su testimonio, indicó que la invitó a la piscina de un edificio en West Hollywood, en Los Ángeles, donde acudió con una amiga. Noth le dijo que fueran a su departamento con la excusa de hablar acerca de un libro, ya estando dentro la besó. “De pronto me jaló, me empujó a la cama, me quitó los pantalones y me violó”, relató.

Tras la publicación de The Hollywood Reporter el actor se pronunció a través de un comunicado.

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, ésa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados”, expresó. Además reiteró: “No agredí a esas mujeres”.