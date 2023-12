Critican a Bellakath por quejarse de que todas 'copian' su estilo: 'dijo la buchona mal operada'

Bellakath volvió a convertirse en la burla de las redes sociales y no por sus “habilidades” en el piano, sino porque volvió a dar risa al asegurar que mucha gente quiere copiarle su estilo.

A ravés de sus redes sociales, la poeta de TikTok e intérprete de “Reggaeton Champagne” mandó una seie de indirectas repleta de frustración, porque afirmó que una “nueva chica” que iniciaba en el perreo musical le estaba copiando su estilo, motivo por el cual la llamó “ridícula”

"O sea, tanto trabajo que me costó a mí y a los compañeros de antaño que han estado haciendo cosas y que ahora cualquier p*ndej* quiere hacer cosas. ¡Qué me vas a apoyar cul***? ¿Qué me vas a andar apoyando?", dijo toda soñada.

"Búscate una identidad. El sol sale para todos, sí, pero no sale copiándole a otros", agregó la Bellakath.

Por si fuera poco, la Bellakath afirmó que ella fue “la primera mujer” en hacer reguetón en México y que le molesta que ahora "todas" querían hacer lo mismo.

Como era de esperarse, la gente se burló de la Bellakath por autonombrarse la pionera del reguetón en México, motivo por el cual se burlaron de lo “original” de su música y lo “único” de su estilo fashion buchón. Además supusieron que a quien le tiró hate fue a Yeri Mua.

"Ahora resulta que ella invento el reguetón mexicano", "La verdad es que el reguetón de Yeri se escucha con más producción, más efectos a diferencia del de Bellakath", "Yo no la odio pero neta Bellakat ya está bien alucinada creyendo que ya es leyenda", “Es una ridícula, su música es genérica, al igual que estilo buchón todo mal operado, solo porque dice groserías ya se siente una autora”, "Pero si la Bellakat no tiene trayectoria grande sólo pegó una canción" y "Bellakath no tiene un estilo único, solo es una corriente con suerte”, le dijeron.