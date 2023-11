Bellakath revela que casi se muere en una cirugía estética: 'perdí mucha sangre'

Tal parece ser que Katherinne Huerta, como fue bautizada la Bellakath, no sólo es la pionera del reguetón champagne y autora de la poesía más “artística” y sucia jamás escrita en el país, sino que también es una sobreviviente, pues confesó que casi se muere durante una de sus tantas cirugías estéticas.

En una entrevista, la Bellakath abrió su corazón ante sus fans y reveló que no todo ha sido excesos y “jijijí y jajajá” a lo largo de su carrera en la música, sino que su obsesión con la belleza, el plástico y el look buchón casi la manda al más allá y ocasiona que este Día de Muertos hubieran puesto su foto en un altar.

"Me operé toda. Me hice el busto, la lipo de todo, las pompis. Era muy complicado porque perdí mucha sangre. Estuve a punto de como ya irme con papá Dios. Yo creo que todavía tenía una misión en esta vida y era hacer perreo... Ser Bellakath”, dijo la famosa “mami silicón”.

“Todavía no era Bellakath cuando me pasó, me salve, pero fue algo complicado, yo te juro que fue como en las películas que se te nubla la vista, así yo sentía, mi vista estaba nublada, veía borroso”, remarcó la cantante de “Gatita”.

Como era de esperarse, las palabras de la famosa cantante y perreadora desataron reacciones entre los fans, quienes lamentaron su nula autoestima y le remarcaron, otra vez, que se veía mejor antes de operarse toda.

“Ningún cirujano debería de hacer una cirugía completa tan larga se necesita muchas horas”, “es lo malo de querer complacer a las personas sin amarte a ti misma!”, “todo por querer seguir modas, la verdad quedaste peor, te desgraciaste” y “antes estabas bien bonita, la verdad es que ahora das cosita toda inflada”, le dijeron.