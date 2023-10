Germán Montero explota contra Bellakath por su nueva canción: 'ese tipo de letras son un peligro'

Bellakath, polémica cantante, dio mucho de qué hablar en redes sociales luego de que lanzara su tema "Reggaetón Champange", un tema que ha sido calificado por los internautas como vulgar. Germán Montero, cantante de banda, se sumó a las críticas a la canción.

Fue durante un encuentro con medios de comunicación que el exintegrante de La Arrolladora Banda El Limón explicó cuál es su postura con respecto a las nuevas generaciones musicales, pues considera que en la actualidad en muchas ocasiones se llega a ofender a la mujer: "Auditivamente son grotescas muchas cosas, pero si la gente la consume, le gusta, inclusive hay padres que dejan a sus hijos consumir ese tipo de música", señaló Montero.

"Ayer me quedé de: 'Se va a acabar el mundo', porque escuché una canción de una muchacha no me acuerdo como se llama, ni quiero saber, pero que le quiere pegar un... ‘Que bonitos ojos tienes de bajo de esas dos cejas’, ya se acabó eso, ahora dice 'Qué bonitos ojos tienes, te quiero pegar un acá'", dijo el cantante sorprendido .

"Sí me quedé: 'Wow', porque lo canta una mujer. No sé cómo se llama, ni me interesa saber cómo se llama porque no es algo que voy a consumir ni quiero que mis hijos la consuman", agregó Germán Montero.

El cantante lamentó lo que se les está inculcando a las nuevas generaciones y señaló que ese tipo de letras son un peligro: "Estamos en esa era y es triste porque realmente qué les estamos inculcando y qué estamos nosotros generando: que despiertan más rápido a la sexualidad, que despierten más rápido al morbo", dijo.

"Es un peligro, ese tipo de letras no estoy de acuerdo. O estoy muy chapado a la antigua o yo creo mucho en la mujer. Yo amo esa parte de la mujer, esa nobleza, esa transparencia, ese pudor, yo la neta prefiero quedarme como estoy, mil veces", sentenció Germán Montero ante medios de comunicación.

¿Qué dice 'Reggaetón Champange' de Bellakath?

Reggaetón, champán, -pán-pán-pán, -pán, -pán

Reggaetón, champán, -pán-pán-pán, -pán, -pán

Mmm, jajajaja

Dani Flow

Y la Bellakath, what's up?



Yo estoy que te parto, y tu gato, barato, rrr

Quiero que te pongas en cuatro

Baby, vamos a hacer un trato

Vente un fin de semana a Irapuato

Dani Flow, el bellaco, sí

Hoy te toca dick en el Hampton Inn

Pito pa' ti si lo permite Chuchín

Tengo mucha feria, cachín, -chín, -chín

Y mamasota prende el blunt, te hago en ron-toron-ton-ton

El estilo chacalón, de México el reggaetón

Para cog… tengo un don y condón

Te mando a operar el culo con el doc que me adelantó el mentón

Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho

Yo sé que tú quieres verme en el show, guacho

Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho

Mucho menos en el antro, si vengo con los muchachos

Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull

¿Quieres que te llene la carita de Yakult?

¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cu?



Reggaetón, champán, -pán-pán-pán, -pán, -pán

Reggaetón, champán, -pán-pán-pán, -pán, -pán



Yo no tengo problema si tú fumas hierba

Tú jálate dos para que saques mucha flema

Yo le pongo fuego, tú pones la leña

Y mientras el beat suena te recito un poema:

Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pen…

Con todo respeto, espero no te moleste

Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes

Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres

Baby, ponme como quieras, eso no me molesta

Síguenos en Google News

DGC