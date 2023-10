Disney 100 en TikTok: Respuestas al cuestionario de hoy 28 de octubre

El juego Disney 100 en TikTok está viviendo el final de la segunda semana, por lo que muy pronto se conocerán las nuevas cartas que los fans tienen que conseguir.

Sin embargo, estos días todavía puedes seguir buscando a Moana, si es que todavía no la tienes o si quieres más cartas de este personaje. Por eso aquí te dejamos las respuestas al cuestionario de hoy 28 de octubre del juego de cartas Disney 100 en Tiktok.

Respuestas al cuestionario Disney 100 en TikTok hoy 28 de octubre

¿Cómo se llama la comunidad del modelo aprobada por la Tomorrowland Transit Authority?

Respuesta correcta: Progress City

¿Dónde trabaja Peter Parker como fotógrafo?

Respuesta correcta: Daily Bugle

¿Dónde está la Haunted Mansion de Disneyland Resort?

Respuesta correcta: New Orleans Square

¿De qué color es el sable láser de Qui-Gon Jinn en Star Wars: La amenaza fantasma?

Respuesta correcta: Verde

En Red, ¿Cuál es el cantante favorito de 4*TOWN de Mei?

Respuesta correcta: Robaire

Responde el cuestionario antes de que se renueve, recuerda que todos los días se lanzan nuevas preguntas como una opción para que consigas dos cartas nuevas para completar la colección del juego de cartas Disney 100 en Tiktok.

Respuestas al cuestionario Disney 100 en TikTok 28 de octubre 2023 Foto: Especial

Sin embargo, esta no es la única opción, sino que hay más maneras de conseguir las cartas, una de ella es haciendo videos sobre el juego, también si sigues la cuenta oficial de Disney o si entras a la plataforma de Disney Plus te dan más cartas para completar la colección de esta semana.

Recuerda que el juego dura cuatro semanas, por lo que apenas vamos a la mitad el juego, así que no pierdas la oportunidad de seguir juntando las cartas para obtener todos los personajes que son representativos de la empresa representada por el ratón Mickey Mouse.

No olvides seguir el hack de usar la frase “I need + el nombre del personaje que quieres” para poder hacer intercambios de cartas con usuarios de otros países que no son México.