VIDEO | Adele brinda concierto en Las Vegas disfrazada de Morticia Addams

Adele se encuentra deleitando a su público en Las Vegas con su potente y encantadora voz en una serie de conciertos en el Caesars Palace. La británica ha regalado momentos inolvidables que se han viralizado a través de redes sociales.

A la amplia lista de grandes momentos que envuelven a la serie de presentaciones de Adele en Las Vegas se suma el de la cantante celebrando Halloween disfrazada de Morticia Addams en el escenario. La cantante sorprendió a sus fans, pues subió caracterizada como el icónico personaje de la peculiar familia.

MI SUEÑO DE VER ADELE COMO MORTICIA ADAMS SE HIZO REALIDAD pic.twitter.com/UdPEhv82Sf — tatiana (@adeletskyfall) October 28, 2023

A través de redes sociales, circulan fotos y videos de la intérprete de "Someone like you" con un vestido negro y con el cabello teñido del mismo color, así como con un maquillaje sobrio y lúgubre. Adele sorprendió a sus fans y enloqueció las redes sociales, en donde seguidores reconocieron el carisma de la cantante.

Adele continuará con sus shows en Las Vegas, pues anunció recientemente 32 nuevas fechas de Weekends with Adele en el The Colosseum del Caesar 's Palace.

Adele dresses up as Morticia Addams for latest Vegas show. pic.twitter.com/mWu0mUjfNG — Pop Crave (@PopCrave) October 28, 2023

Adele presume su colección de Dr Simi

Adele se terminó de ganar el corazón del público mexicano cuando a través de redes sociales comenzaron a circular imágenes de la colección de peluches del Dr. Simi que la británica tiene. A través de su cuenta de Instagram, Adele compartió una serie de fotografías en las que aparece en su camerino mientras presume que arriba del espejo tiene acomodados siete ejemplares del peluche.

Los Dr. Simi, los cuales han sido entregados por parte de sus fanáticos mexicanos, están vestidos de la misma manera que ella ha aparecido en los conciertos: lucen vestidos de Schiaparelli, Givenchy, Nina Ricci, Valentino, Balmain, Giorgio Armani y Stella McCartney.

Asimismo, entre su colección destaca una muñequita Lele, una de las características artesanías mexicanas originarias del municipio de Amealco, Querétaro, y que fue nombrada Patrimonio Cultural de la entidad en 2018, aunque muchas marcas buscan lucrar con ella.

