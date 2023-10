Critican a Bellakath por letra de su canción 'Reggaeton Champagne': 'Le dicen la fina'

La cantante Bellakath lanzó una nueva canción llamada 'Reggaeton Champagne' y los usuarios la critican por lo explícita que es la letra y la tachan de vulgar.

¿Qué dice la polémica letra de la canción de Bellakath?

La canción ha generado polémica especialmente por una frase en la que hace alusión a una co sexual sin censura.

Reggaetón, champán, -pán-pán-pán, -pán, -pán

Reggaetón, champán, -pán-pán-pán, -pán, -pán

Mmm, jajajaja

Dani Flow

Y la Bellakath, what's up?

[Dani Flow]

Yo estoy que te parto, y tu gato, barato, rrr

Quiero que te pongas en cuatro

Baby, vamos a hacer un trato

Vente un fin de semana a Irapuato

Dani Flow, el bellaco, sí

Hoy te toca dick en el Hampton Inn

Pito pa' ti si lo permite Chuchín

Tengo mucha feria, cachín, -chín, -chín

Y mamasota prende el blunt, te hago en ron-toron-ton-ton

El estilo chacalón, de México el reggaetón

Para cog… tengo un don y condón

Te mando a operar el culo con el doc que me adelantó el mentón

Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho

Yo sé que tú quieres verme en el show, guacho

Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho

Mucho menos en el antro, si vengo con los muchachos

Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull

¿Quieres que te llene la carita de Yakult?

¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cu?



Reggaetón, champán, -pán-pán-pán, -pán, -pán

Reggaetón, champán, -pán-pán-pán, -pán, -pán



[Bellakath]

Yo no tengo problema si tú fumas hierba

Tú jálate dos para que saques mucha flema

Yo le pongo fuego, tú pones la leña

Y mientras el beat suena te recito un poema:

Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pen…

Con todo respeto, espero no te moleste

Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes

Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres

Baby, ponme como quieras, eso no me molesta

Usuarios critican nueva canción de Bellakath la tachan de vulgar

Los usuarios de redes sociales no dudaron en pronunciarse por la letra de la canción de Bellakath y la tacharon de vulgar y corriente.

“Supongo que esta chica, Sor Juana Inés de la Cruz, junto con la otra diva Rosario Castellanos, estarían orgullosas de este empoderamiento femenino representado en Bellakath”, “Cuánto romanticismo, en la nueva rola de Ballakath”, “Por favor desbórrenme de la cabeza la nueva canción de la Bellakath”, “Por qué Ballakath hace esas canciones”, “Pensar que Peso Pluma era naco hasta que escuchas canciones de la gata de Bellakath”, “Quizá la canción de Bellakath esté algo corriente”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Después de escuchar la nueva “canción” de Bellakath pic.twitter.com/gZ6aY7022z — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) October 3, 2023

Memes de Ballakath Foto: Especial