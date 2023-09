Bellakath explota contra fan y defiende a su equipo de trabajo: 'ocupo gente con valores'

Bellakath dio de qué hablar de nuevo luego de que a través de redes sociales le respondiera a un internauta quien criticó a su equipo de trabajo. La cantante no se quedó callada y arremetió en contra del joven quien aseguró bailar mejor que quienes acompañan a la reguetonera en el escenario.

"Hola, Bellakath. Te vas a preguntar ¿Quién es este pend***? Solo soy un fan más, Pero la neta te escribo porque vi uno de tus videos y tus bailarines no rifan tan chido. Me deberías de contratar, digo por si quieres un espectáculo de calidad como tu voz", escribió un usuario de redes sociales.

"Así es, pienso: '¿Quién es ese pend*** que se atreve a criticar a mi equipo de trabajo. nunca trabajaría con alguien como tú que se cree superior, ni juez para calificar algo", respondió la cantante y compartió la captura de pantalla en sus historias de Instagram.

Bellakath responde a fan que criticó a su equipo de trabajo. Foto: Instagram

Pero el tema no paró ahí, pues en la misma red social compartió un video en el que explica la situación y defendió a su equipo de trabajo: "Subí unas capturas de algo que no me pareció. Yo tengo códigos, mi equipo es una parte muy importante de mi show, así sea el ingeniero de audio, sea el que acomoda los cables, sea quien sea, que trabaje conmigo es una parte muy importante. No me parece justo que haya gente tratando de hacer menos el trabajo de los demás", dijo Bellakath.

"Ustedes no saben cómo les cuesta a los bailarines montar un coreografía, ensayarla y además yo que soy muy exigente siempre les pido que esté todo bien derechito", apunó la cantante, quien señaló que le parece "muy bajo" que haya gente que ofrezca sus servicios sintiéndose superior a los demás.

Asimismo, señaló que hubo personas que la atacaron a ella y a su equipo, por lo que pidió respeto para quienes trabajan con ella: "Yo ocupo gente que tenga valores como yo los tengo. Estoy triunfando y es lo que más les duele. También hay gente que me defiende. Yo me voy a defender siempre", concluyó la reguetonera.

DGC