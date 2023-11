Bellakath explota contra quienes critican su música; 'si quieren aprender tomen un libro'

Una de las cantantes que ha acaparado los titulares de los medios nacionales por sus polémicas canciones es Bellakath, quien es popular por su peculiar lírica y limitados recursos musicales. Sin embargo, ha conquistado el gusto del público, pues sus temas se han posicionado como algunos de los más populares de los antros del territorio nacional.

Sin embargo, recientemente fue blanco de críticas por su tema 'Reggaetón Champagne' el cual escandalizó al público mexicano, quien calificó al la canción de vulgar. Las críticas a la composición de Bellakath provocaron que la cantante ejerciera su derecho de réplica y durante un podcast aseguró que su música no es para educar.

"Claro que leo todos los comentarios buenos y malos que dicen: 'No, es que en tus letras no dicen nada que aprendas'", dijo la cantante, quien apuntó: "Es que em mis canciones yo no trato de que tú te aprendas la tabla periódica o que de aprendas historia".

Bellakath agregó con poca elocuencia que sus canciones son para bailar: "O sea yo no me imagino cantando como que 'el día de la independencia', ¿sabes cómo?, entonces no, o sea mis canciones son para divertirse, para bailar, ya que si la gente quiere aprender pues que tome un libro y ya así con todo", señaló.

Apuntó que ella estudió dos careras, como si eso justificara la lírica de sus canciones, y señaló que no ejerció porque estudió por hobbie: "No sólo estudié derecho, sino que también m metí a mi segunda carrera que es criminología criminalística y técnicas periciales y ya, me gustó".

"Solo estudié por hobbie y ya, porque de repente los sábados decía '¿qué voy a hacer el sábado? pues me voy a meter a otra carrera", concluyó Bellakath, cantante mexicana de 25 años.

DGC