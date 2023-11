Maribel Guardia rompe en llanto al ver la foto de su hijo en una ofrenda; 'lo extraño y quisiera abrazarlo'

Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y el cantautor Joan Sebastian, falleció hace alrededor de siete meses, conmocionando al medio del espectáculo y dejando un gran dolor en su madre. En estas fechas de día de muertos, la actriz de "Lagunilla, mi barrio" rompió en llanto al colocar una foto de su hijo en un altar que colocó la producción.

Fue en un encuentro con medios de comunicación que Mariblel Guardia emitió unas palabras, en las que señaló que este ha sido un año complicado para ella y que su hijo gustaba de poner altares en estas fechas.

"Indiscutiblemente un año muy, muy difícil. Yo le llamaría Annus horribilis, un año muy fuerte, pero a la vez muy agradecido con Dios. Tengo que continuar, con mi nieto, con mi esposo y mi familia y estas fechas estas fechas eran muy importantes para Julián, él siempre hacía un altar de muertos precioso, le escribía cartas a su papá", dijo Maribel Guardia.

La cantante reveló que desde la muerte de Juliá Figueroa no ha entrado a su cuarto, pero señaló que es un paso que tiene que dar: "Va ser muy difícil para mí, porque ni siquiera he entrando a cuarto, ni he agarrado sus cosas, su ropa. Lo tengo que hacer, es un paso que tengo que hacer porque esta noche voy a montar una ofrenda y tengo que elegir algunas cosas de su ropa, de su sombrero, su guitarra", señaló.

"Tengo que hacerlo muy lindo y con mucho amor para él. Lloro por egoísmo porque lo extraño y quisiera abrazarlo, pero sé que mi hijo está mejor que nadie y sé que todos vamos para este camino, sólo que tenemos que prepararnos siendo mejores personas", dijo Maribel Guardia en un encuentro con medios de comunicación difundido por el programa "De Primera Mano".

