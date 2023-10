Maribel Guardia llora al recibir emotivo regalo con imagen de su hijo Julián Figueroa | VIDEO

La actriz y cantante Maribel Guardia recibió un regalo que la conmovió hasta las lágrimas porque le recordó a su hijo Julián Figueroa, quien falleció hace varios meses.

Maribel Guardia estaba en su camerino de “Lagunilla mi barrio”, obra de teatro en la que participa actualmente, cuando de repente se sorprendió al ver muchas fotografías de su hijo Julián sobre uno de los sillones del camerino.

Se trataba de una se fotos que fueron impresas en grande y colocadas en marcos para colgarlas como cuadros en las paredes y en cada imagen aparecía el hijo de Maribel en diferentes momentos que fueron muy emblemáticos para la familia.

“Estoy muy emocionada porque vean que regalo tan lindo me trajeron, mi Winnie Pooh, que es una belleza. Vean todas las fotos hermosas. Mi ángel, mi amor eterno”, dijo la artista.

Maribel Guardia no pudo contener las lágrimas, mientras abrazaba a la mujer que le dio el emotivo regalo. La actriz y cantante prometió poner todas las imágenes en su camerino.

“Una imagen habla más que mil palabras, pero un recuerdo no tiene precio, tatuajes en el alma”, señaló la artista en la publicación de Instagram en la que presumió su fabuloso regalo.

Fans también se conmueven con regalo de Maribel Guardia

Los fans de Maribel Guardia no dejaron de mandarle mensajes de apoyo, pues saben que ella sigue sufriendo por la partida de su hijo Julián Figueroa.

“Qué hermoso regalo de la bella Winny. Julián siempre desde el cielo está dándote fuerzas para seguir adelante”, “La veo y sufro. Dios le siga dando mucha fuerza”, “Es que no puedo ver algo de este niño y no sentir que se me arruga el corazón”, “El tiempo que vivieron juntos…los momentos se le quedan en el corazón …mientras lo recuerde siempre vivirá su amado hijo”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la actriz y cantante.