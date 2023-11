Lizbeth Rodríguez afirma que sí es novia de Celia Lora y que ya conoció a Alex Lora: 'El amor se nota'

Celia Lora y Lizbeth Rodríguez son dos de las mujeres más bellas de Internet, de las más famosas en la plataforma de OnlyFans por su contenido íntimo y ahora confirmaron que son pareja.

Hace unos días se filtró que las dos influencers estaban en una relación, pero fue hasta ahora que la propia Lizbeth Rodríguez reveló que sí son novias y que es muy evidente su relación porque siempre salen agarradas de la mano.

“Es tan hermoso y tan sagrado que no lo quiero compartir con nadie, pero el amor se nota, era imposible mantenerlo (en secreto)”, comentó Lizbeth Rodríguez.

La exchica Badabun señaló que no lo mantenían en secreto porque siempre se dejaron ver en la calle juntas: “No es secreto porque vamos en la calle de la mano, pero decirlo así como: ‘sí somos pareja, no lo habíamos dicho’”, explicó la influencer.

Asimismo, negó que su relación fuera parte de un truco publicitario para tener más visitas a sus sitios de contenido íntimo. “Aquí los dueños de la verdad son el público, si no crees es válido”, dijo.

Lizbeth Rodríguez dijo que ya conoció a Alex Lora

Alex Lora y Chela Lora son los papás de Celia Lora y Lizbeth Rodríguez contó que ya tuvo la oportunidad de conocer a sus suegros. Mencionó que ya se reunió con ellos, pero que no fue una presentación formal de la novia de su hija.

“Sí nos conocemos, pero no es de oficial de ‘una relación’, peor los papás conocemos a los hijos, a veces no tienes que explicar, lo que se ve no se juzga”, mencionó Lizbeth Rodríguez, citando a Juan Gabriel.