Bárbara de Regil desprecia al Día de Muertos y dice que prefiere Halloween: 'a mí no me gusta festejar a los muertos'

Bárbara de Regil sigue levantando cejas entre el público amante de la farándula y haciendo enojar bastante a los internautas con su polémicas declaraciones. En esta ocasión, la actriz dijo que no le gusta el Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de México, y no sólo eso, sino que no sabe ni siquiera cuál es la diferencia entre esta festividad y el Halloween.

De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el Día de Muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor.

En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia sino a una presencia viva; la muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales.

Sin embargo, la actriz Bárbara de Regil asegura que esta celebración no le agrada y que prefiere el Halloween. No sólo eso, la protagonista de Rosario Tijeras en un principio no supo la diferencia entre Día de Muertos y Halloween, por lo que se vio en la necesidad de recurrir a los conocimientos de su hija, quien en algún momento emprendió vendiendo sus obras plásticas.

"¿Cuál es la diferencia?, Halloween, el Día de Muertos no, a mí no me gusta festejar a los muertos, mejor en vida", dijo Bárbara de Regil, quien apuntó: "Eso de que hay que ponerle sus estos, mejor en vida hay que llevarlos a pasear, yo soy muy así".

"A mí mamá prefiero y darle lo que le gusta que ya que este en el cielo ponerle su coca y su foto, no, en vida", concluyó la cantante, quien una vez más deleitó al público con sus opiniones.

Síguenos en Google News

DGC