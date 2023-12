Juan Osorio ataca a Karol Sevilla por dejar a su hijo Emilio: 'lo veía muy triste'

Los fans de Karol Sevilla celebraron que dejó a Emilio Osorio, pues afirmaron que el hijo de Niurka y Juan Ososio sólo le daba mala imagen y era un estorbo para que creciera profesionalmente. Sin embargo, hay quienes opinan todo lo contrario y que defienden al famoso nepo baby que se autodenomina como “Halcón”, como su mismo padre, quien salió a despotricar en contra de su ex nuera.

Tras darse a conocer la noticia de la ruptura, se dio a conocer que Emilio Osorio tiene un romance con Leslie Gallardo, una ex participante de “Acapulco Shore” conocida por su OnlyFans; mientras que a Karol Sevilla se le vinculó sentimentalmente con Mario Bautista, quien ya desmintió el romance.

Ahora, Juan Osorio, el progenitor de Emilio, fue cuestionado por la prensa respecto a la situación sentimental de su hijo, y detalló que se alegra que su pequeño aspirante a artista haya salido de esa relación que, según él, siempre lo tenía triste.

“Lo único que me da gusto es que esté con una persona que ahora sí lo acompaña. Lo apoya y si sale con él, entonces, me da mucho gusto”, inició en sus declaraciones el productor ex de Niurka.

“Antes lo veía muy triste en la casa y no me gustaba, pero no me podía meter. Ahora, qué bueno que está probando. Lo dije siempre, un joven de 20 años se va a enamorar y va a tener frentazos como todos los hemos vivido”, añadió Juan Osorio.

Los reporteros le cuestionaron si se refería a Karol Sevilla, ante lo cual dijo sin dudar: “Sí, claro, por supuesto, por quién más”.

Finalmente, Juan Osorio afirmó que sí aprueba a Leslie Gallardo como novia de su hijo Emilio Osorio: “ahora la persona que está con él, pues, tiene otra mentalidad y mi hijo también está actuando de otra manera. A mi hijo lo veo feliz y eso es lo más importante, porque como papá, es lo que queremos, verlo tranquilo… Aprobada”.