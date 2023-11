Karol Sevilla confirma que terminó a Emilio Osorio: 'puedo andar con quien quiera'

Karol Sevilla rompió el silencio y reveló que por fin ya dejó a Emilio Osorio, el nepo baby de Niurka, y no sólo afirmó que ya está completamente soltera, sino que puede tener de novio a cualquier hombre que desee.

Esto ocurre luego de que Emilio Osorio fue captado besándose en la boca con Leslie Gallardo, una participante de Acapulco Shore famosa por vender contenido en OnlyFans.

Emilio fue grabado en la fiesta de cumpleaños de su mamá Niurka bien cariñoso con Leslie, lo cual desató la furia de los fans de él y Karol, pues afirmaron que la estaba engañando con la aprendiz de Manelyk. Sin embargo, toda esa gente que se enojó no tenía el derecho de hacerlo, pues el romance de telenovela de Disney entre los actores ya no existe.

Fue a través de una transmisión en vivo que hizo, que Karol Sevilla le reveló a sus fans su situación sentimental, la cual lejos de ser triste y dolida es alegre, empoderada y llena de muchas posibilidades y antojos a complacer.

no te pierdas: Karol Sevilla da vida a una joven aguerrida

En el live, la actriz de Disney se puso a responderle a sus fans las preguntas que le hacían, entre las cuales la que más la puso en estado de enojo y fastidio fue la relacionada con su romance con Emilio Osorio y de que tenía un amante en Miami. Por ello, la contestó de mala gana y soltando verdades.

“No mam*n, no me estén inventando cosas porque no. Digo, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante literalmente la vida, pero no, en Miami nunca estuve con nadie”

No es la primera vez que Karol Sevilla confirma que está soltera, pero al parecer sus fans no quieren aceptarlo y viven en una fantasía de Disney de un amor tóxico y de kínder como el que nunca en la vida han tenido.