Romina Marcos revela que Karol Sevilla y Emilio Osorio se van a casar: 'voy a llorar'

Tal parece ser que la vida de Karol Sevilla se va a poner más triste, pues luego de que le pusieron la araña a su carro y la multaron, se dio a conocer que presuntamente se va a casar con Emilio “el nepo baby” Osorio.

Así lo afirmó Romina Narcos, la hermana del “Halcón”, quien dijo sentirse muy feliz por su “carnal”, quien durante su deprimente estadía dentro de “La Casa de los Famosos México”, no dejó de dar cringe por cómo lloraba porque Karol Sevilla no lo iba a ver allá.

Ahora, a través de una entrevista que ha sido replicada en distintos lugares, Romina Marcos ventiló que Karol Sevilla se va a casar con su hermanito Emilio, pese a que hace algunas semanas la cantante negaba al hijo de Niurka.

“Respeto y me encanta. Sé que es un día muy importante y me encanta estar compartiendo esto con ellos. Desde este lugar siento su emoción, siento todo lo que quieren”, confesó Romina tras decir que a ella no le interesa el matrimonio, pero que no por eso no va a disfrutar el casamiento de su “carnal”.

Romina Marcos no dio a conocer la fecha exacta ni el lugar en el que se desarrollaría la presunta boda entre Emilio Osorio y Karol Sevilla, pero reconoció que va a ser un día muy importante para ella.

"Un día en el que voy a llorar mucho. Los marcos somos muy chillones”, afirmó la hija de Niurka.

Queda esperar a que Karol Sevilla o Emilio Osorio salgan a confirmar o desmentir las declaraciones de Romina, pero los fans predicen que va a ser el “Halcón” quien diga algo al respecto, para ejercerle presión mediática a la actriz y que le de el sí cristiano.