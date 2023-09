Emilio Osorio no ha vendido boletos para su concierto en CDMX... y él lo niega: 'no es así'

Hace unos días se dio a conocer que Emilio Osorio, quien ahora quiere ser conocido como “El Halcón”, no ha vendido casi boletos para el concierto que va a ofrecer en la Ciudad de México; sin embargo, el hijo de Niurka afirma tener otros datos.

Y es que diversos medios reportaron que el show que Emilio Osorio va a dar el próximo 29 de septiembre en La Maraka ha tenido ventas muy bajas, pese a que el recinto tiene una capacidad de tan sólo 200 personas.

Los boletos cuestan 700 y 1,500 pesos, según el lugar, pero según los reportes, hasta hace un par de días quedaban disponibles el 70% de las mesas de La Maraka.

Sumado a eso, en redes sociales las personas se han burlado de que incluso los boletos para ir a ver al Halcón se están dando en paquetes de hasta cuatro pases dobles por persona, lo cual implicaría que las ventas han sido casi nulas.

Ante ello Emilio Osorio aprovechó para dar su postura en una rueda de prensa en la que promocionó su sencillo “Sí o sí” y afirmó que los boletos para su show en la CDMX sí se están vendiendo.

“Llevo 7 años en la música, sinceramente, en el pasado he tenido muchas experiencias en donde no he vendido boletos y no me pasa a mí, le pasa a todos los artistas porque es parte del crecimiento y es parte de la madurez y quien te diga que es mentira, te está mintiendo ¿A qué voy con esto? A que bendito sea Dios, en esta ocasión no es así”, sentenció enojado el Halcón.

Queda a esperar a ver si La Maraka saca nuevas promociones para el concierto de Emilio Osorio y si el día del show el recinto estará lleno, como augura Emilio.