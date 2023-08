Emilio Osorio cambia su nombre a El Halcón y fans se burlan: 'eres el cringe con patas'

Emilio Osorio es un nepo baby al que su paso por “La casa de los famosos México” le ayudó un poco para levantar su carrera, pero todo apunta a que todo lo que logró con la ayuda de Wendy se va a desmoronar, pues el hijo de Niurka y Juan Osorio anunció de manera oficial su nuevo nombre: “El Halcón”, cosa que desató burlas y cringe entre los fans.

Emilio Osorio ya había anunciado que se iba a auto bautizar como “Halcón” para sí distanciarse de los apellidos de sus padres, quienes afirmó que le dieron permiso. Además, explicó que eligió ese nombre porque en “La casa de los famosos” le decían así por ser el chismoso número uno.

Si no la hizo como Emilio Osorio... Emilio Marcos... Emilio Osorio Marcos... O Mailo Marcos... menos como Emilio "halcón". 🤭

Él solo ha tenido notoriedad a lado de Joaquín Bondoni o con Wendy y Nicola, de ahí en fuera no es nada. 🤷🏽‍♀️ https://t.co/ENzsVSmIht — Sam Island's 🇲🇽 👑🔮🐶🐱🦥 (@soonabineri) August 31, 2023

"Mi papá y yo tomamos una decisión juntos y también lo platiqué con mi familia y así… justo el 'Halcón' ya lo voy a meter de ahora en adelante y ya voy a quitar el Osorio y el Marcos. Lo decidió la gente y lo decidió el infierno, la neta es un nombre que me siento súper chido y me siento muy arropado cada vez que lo dicen. Si me siento feliz, pues ya lo hago", explicó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, dejando claro que es altamente influenciable e inseguro.

no te pierdas: Por primera vez Wendy Guevara hace Resulta y Resalta en TV nacional y deja en ridículo a Emilio Osorio

Ahora, Emilio Osorio compartió en sus redes una fotografía con la que hace oficial su nombre de “El Halcón”, lo cual lejos de desatar apoyo entre sus fans, causó que se burlaran de él.

Emilio, ya basta de tu estúpido "halcón " eso es algo imbecil. pic.twitter.com/cLevpBeRJH — miauricio (@MAURIFICUS) August 31, 2023

“Emilio paloma le quedaba mejor. Con lo chismoso que era el niño paloma”, “cuando no sabes cómo más superar el nivel de subnormal y mueble que dejaste en #LaCasaDeLosFamososMexico”, “Así o más inventada? Además, lo de halcón fue x andar de chismoso lleva y trae. Sino fuera su hijo, Niurka se lo acabara” y “no cabe la menor duda de que eres el cringe con patas, si te vas a cambiar el nombre decídelo tú, perdedor”, le dijeron.

“Lo que es no tener personalidad propia, necesitó que en un programa le pusieran un apodo por chismoso para encontrar una mediana personalidad, sumando que le da orgullo ese apodo que fue creado por la delincuencia, viendo la violencia que hay en el país le pareció bien usar ese nombre”, “Se quedó dentro del show, ya que lo supere”, “neta que su cerebro no le alcanzaba para más, que le dijeran ese apodo le pareció una excelente idea” y “Vergüenza debería darle. Apodado así por chismoso”, le remarcaron.