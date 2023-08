Regina Blandón abandona entrevista por pregunta sobre la maternidad (VIDEO)

Regina Blandón está dando mucho de qué hablar, pues una reportera de farándula ventiló que la famosa actriz abandonó la entrevista que le estaba haciendo la prensa cuando le hicieron una pregunta muy indiscreta y personal respecto a la maternidad.

Fue la reportera Mariana Zepeda la que dio a conocer este hecho en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante; la mujer señaló que los hechos ocurrieron en el foro Nocturno Teatro.

Regina Blandón Especial

“Regina Blandón se molesta por algunas preguntas que mis compañeros le hicieron y termina la entrevista”, dijo la reportera.

Tras ello, la farandulera ahondó respecto a las preguntas que se le hicieron a la actriz, siendo el cuestionamiento que molestó a Regina uno referente al momento en el que decidirá o no ser madre.

“Le pregunto sobre la puesta en escena. La sentí molesta con la pregunta, cuándo sería mamá, y cerré la entrevista con Bárbara Torres en el reality show. Literal, me dejó con la palabra en la boca. Se dio vuelta y se fue. Fuera de cámara me dijo que solo iba a hablar de teatro”, dijo toda afectada la farandulea.

Tras ello, la reportera siguió hostigando a Regina Blandón, pues compartió un mensaje en su Instagram tirándole hate:

“Si solo quieren hablar de proyectos laborales, compren espacio publicitario, si no, entonces no den entrevistas, se molestan porque les preguntamos otros temas. Lo digo por Regina Blandón. Hay artistas que son tan inteligentes para responder, deberían aprenderles”, escribió.

Regina Blandón Especial

Ante ello, Regina Blandón respondió compartiendo la historia de la reportera etiquetando a su management para boletinarla, además de que emitió un extenso mensaje en el que le pidió ser profesional y limitarse a hablar de temas profesionales.

“No, querida. Yo también he sido linda, inteligente y respetuosa con la prensa SIEMPRE. Y hay muchas personas que lo avalan. Nunca he tenido problemas con absolutamente nadie de la prensa. No era mi obra, ni ‘quería espacio publicitario’. Estábamos celebrando una obra que había de temas importantes y a Nocturno teatro que cumple 15 años”, dijo la actriz.