Wendy Guevara revela que Thalía la invitó a Nueva York; 'ando ahorita bien prepotente'

Wendy Guevara alcanzó la fama en 2017, cuando un video junto a su amiga Paola Suárez se viralizó en redes sociales. Su popularidad se potenció este 2023 debido a su participación en La Casa de los Famosos, reality show de Televisa, en el cual fue ganadora.

La integrante de Las Perdidas se ganó el corazón del público y de decenas de personalidades del medio artístico, quienes se declararon fans de la influencer leonesa. Desde Paty Cantú, hasta Carin León, famosos y famosas se rindieron ante la autenticidad de Wendy Guevara.

Durante un en vivo, la perdida reveló que incluso Thalía, cantante y actriz, se ha puesto en contacto con ella y aseguró que la protagonista de "María la del Barrio" la invitó a Nueva York.

“Ya escucharon que me invitó Thalis a Nueva York. Sí me invitó la neta, me invitó, me ha mandado mensajes bien buena onda, bien linda y me dice: ‘Hermana, ¿qué haces?’ y así muy buena onda la Thalía, ya ando ahorita bien prepotente, hermanas”, dijo Wendy Guevara durante una transmisión.

"Estoy viendo lo de la visa ahorita, pero pues es que la neta ando bien ocupada”, aseguró la ganadora de Las Casa de los Famosos, quien reveló que está colaborando con una marca realizando unos videos.

Wendy Guevara se reúne con Anitta

Así como Thalía, Wendy también hizo amistad con la cantante brasileña Anitta, con quien se reunió para cenar. Anitta señaló que antes de la reunión le advirtieron que estaría con la reina de México, por el nivel de fama que maneja Wendy.

“La Wendy es la reina del país, cuando llegué aquí me dijeron ‘es la reina del país porque es auténtica, es talentosa, es chistosísima, la reina de México’”, dijo la cantante.

Hace apenas unos días, Anitta lanzó un EP con 3 canciones que lleva por título Funk Generation: A Favela Loves Story.

