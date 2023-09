Julio Preciado se niega a colaborar con Peso Pluma o Natanael Cano; 'no es mi línea'

La leyenda del regional mexicano, Julio Preciado, dijo en entrevista con medios de comunicación que no tiene planes de colaborar con Peso Pluma o Natanael Cano, máximos exponentes de los corridos tumbados, género de moda en la actualidad.

Ya anteriormente el intérprete de "Como este loco" y "Aunque no sea conmigo" había expresado su desagrado por el nuevo genero, pues considera que no aporta nada al regional mexicano. Durante una entrevista, el cantante incluso señaló que estos cantantes "provocaban pena ajena", aunque no especificó a quién se refirió.

El cantante, originario de Mazatlán, Sinaloa, fue cuestionado sobre si colaboraría con algunos de los artistas de corridos tumbados y tajantemente respondió que no, pues aseguró que no es su línea, aunque puntualizó que le da gusto que estén cosechando éxitos.

"No definitivamente no, no es mi línea (...) Me da mucho gusto que como mexicanos estén triunfando, pero no es mi línea", dijo Julio Preciado, quien es recordado por su gloriosa época con la Banda El Recodo.

El cantante apuntó que no se siente identificado con las canciones que interpretan Peso Pluma y Natanael Cano, pero aseguró que los respeta: "No es mi estilo. No es lo que yo hago. No me acomodaría a lo que ellos hacen", dijo.

Julio Preciado explota contra Peso Pluma por ser estelar en Festival Arre

Fue hace unas semanas que la leyenda de la banda sinaloense arremetió en contra de Peso Pluma por ser estelar en el Festival Arre y poner en menor rango a agrupaciones de la talla de Ramón Ayala, Pesado y El Coyote y su Banda Tierra Santa.

“A mí esto se me hace una falta de respeto: ver a dónde colocan a un Ramón Ayala, a un Alicia Villareal”, señaló Julio Preciado en una entrevista que ofreció al programa De Primera Mano.

"¿Cómo crees que Ramón Ayala le va a abrir a estos muchachitos? ¿Cómo crees que Huracanes del Norte va a ir a abrir? ¿Cómo crees que Alicia Villareal o la misma Edith Márquez?", apuntó molesto Julio Preciado.

