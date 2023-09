Le niegan la nacionalidad mexicana Nicola Porcella; estas son las razones

Nicola Porcella, segundo lugar de La Casa de los Famosos, reveló en entrevista con medios de comunicación cuál fue el motivo por el cual le negaron la nacionalidad mexicana. Y es que luego de robarse el corazón de millones de televidentes, el peruano buscaba quedarse a vivir en México con todas las de la ley.

Nicola Porcella no entró a La Casa de los Famosos como uno de los favoritos, sino paulatinamente se fue ganando el corazón del público. Esto gracias a que hizo mancuerna con Wendy Guevara, la ganadora del reality, con quien se decía tenía un romance.

Aunque al final todo terminó por ser un juego entre la integrante de Las Perdidas y el exfutbolista peruano, el público se dio la oportunidad de conocer un poco más a Porcella, para no juzgarlo por las acusaciones que acarreaba desde su país.

Y es que en Perú, Nicola era acusado de violencia de género, luego de su relación con Angie Arizaga. Sin embargo, el exintegrante del Team Infierno relató dentro de la casa más famosa de México su versión de los hechos y al parecer todo el público le creyó.

Los mexicanos conectaron tanto con Nicola Porcella que se ganó el sobrenombre de "El Novio de México", apodo que el peruano porta con orgullo. Tal es su cariño por México, por abrirle las puertas y darle una segunda oportunidad, que Porcella ya reside en suelo azteca.

No solo eso, sino que buscó obtener la nacionalidad mexicana, pero esta le fue negada. Durante una entrevista con medios de comunicación, el peruano dijo: “Lo pedí, busqué, pero tengo dos nacionalidades entonces ya estaba viendo el tema".

"Me dijeron que tres no puedo, yo quería nacionalizarme por todos los temas, pero ya me quedo a vivir acá, pero estamos en eso, de repente tengo que abandonar una porque tengo dos nacionalidades, la peruana y la italiana”, señaló el también modelo.

DGC