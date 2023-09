A meses de morir, Natalia Téllez le dijo 'te odio' a su madre; 'soy la peor persona del mundo'

En el programa de televisión "Netas Divinas", la conductora Natalia Téllez reveló que desde hace tiempo la atormenta un episodio que involucró a su madre. La presentadora de televisión y actriz dijo a sus compañeras que en una ocasión le dijo a su madre que la odiaba, meses antes de morir.

Durante una emisión del programa de Unicable, en el que se encontraban Consuelo Duval, Paola Rojas, Daniela Magun y Mariana Seoane, Natalia Téllez reveló que cuando era adolescente, pocos meses antes de que su madre perdiera la vida, le dijo "te odio", hecho que la atormentó por mucho tiempo y tuvo que solucionar en terapia.

"Todavía en terapia trabajo un episodio en donde yo, adolescente, le grité a mi mamá algo de que yo quería ir a una fiesta y no me dejó y le dije: 'Es que no te importa, te odio', y me acuerdo de la cara de mi mamá", relató la conductora.

Apuntó que este episodio lo trabajó en terapia, pues su mamá en ese momento estaba muy enferma: "Murió meses después y yo le dije 'te odio'", dijo Téllez, quien agregó que su terapeuta le dijo que los adolescentes son adolescentes y que ningún humano se salta etapas.

"Era un episodio que yo decía: 'Güey, soy la peor persona del mundo', y me sanó mucho decir: 'Solo eras una adolescentes con una mamá enferma", reveló Téllez.

Por su parte, Consuelo Duval intentó consolar a la conductora con unas sabias palabras, pues ella tiene experiencia como madre: "Los hijos te quieren. Dicen muchas pendejadas. Tú tienes que tener la madurez para entender que es una pinc*** escuincla diciéndole a su mamá 'te odio' porque no le di permiso", dijo Duval

¿De qué murió la mamá de Natalia Téllez?

Martha Beatriz, nombre de la mamá de la conductora murió de cáncer. Natalia tenía 15 años de edad y su hermana, Artemisa, 22. Hace tiempo, la conductora reveló que no había tenido la oportunidad de despedirse de ella.

