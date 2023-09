Anitta revela que su último EP lo trabajó enferma; 'estuve en el hospital por 5 meses'

La reconocida estrella brasileña, Anitta, presentó recientemente su nueva producción discográfica, Funk Generation: A Favela Loves Story, un EP de tres canciones que vio la luz el pasado 17 de agosto. Durante una conferencia de prensa, la cantante reveló que mientras grababa este álbum sufrió de una misteriosa enfermedad.

Anitta, quien hace unos días fue tendencia por reunirse con Wendy Guevara, la ganadora de La Casa de los Famosos, lanzó su nueva producción, la cual está compuesta de varios elementos identitarios de la cultura popular brasileña. En entrevista con medios de comunicación, la cantante señaló las complicaciones a las que se enfrentó al grabar este material.

"Este álbum es algo que siempre quise hacer en mi vida, pero nunca tuve la oportunidad porque que quería cantar en otros países y siendo funk, la gente me decía: 'No, este ritmo nadie lo escucha y para que pegue se va a tardar, va a ser muy complicado'", dijo Anitta a medios de comunicación.

La cantante aseguró que se empeñó en terminar el álbum que hoy está disponible en todas las plataformas, pero reveló que el año pasado se puso muy enferma: "No descubrían lo que tenía y me la pasaba en el hospital. Probé para cáncer y estuve en el hospital por cinco meses, dejé de trabajar y no pude aprovechar el crecimiento que me dio volver porque me enfermé mucho", dijo Anitta.

La cantante dijo que en el hospital escuchaba que iba a morir: "Allá escuchaba todo el tiempo que iba a morir y yo decía: 'Dios mío, yo no quiero morir sin dejar mi proyecto del sueño ahí'", reveló la artista, quien apuntó que fue ahí, desde el hospital, que empezó a escribir qué quería de cada canción.

"Yo desde el hospital escuchaba y decía: 'Ok, me gusta esto', y hasta que empezó una prueba mía de sangre, vino con indicadores de cáncer muy alto y tenía que hacer la prueba, y yo dije: 'Bueno, ahora yo no quiero hacer la prueba, quiero pasar un mes intentando'", dijo Anitta.

Detalló que se fue a una isla en donde estuvo recibiendo diagnósticos y tratamientos de diferentes tipos de médicos, desde profesionales de la salud, hasta temas más místicos y medicina alternativa.

"Pasé este mes conociéndome , haciendo procesos espirituales, busqué todo lo que podía y cuando volví al hospital un mes después a hacerme la prueba ya no tenía más el indicador de cáncer", aseguró Anitta a medios de comunicación.

DGC