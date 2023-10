Adal Ramones responde a amenazas de Poncho de Nigris; 'no soy generación de cristal'

A través de sus redes sociales, Poncho de Nigris arremetió en contra de Adal Ramones y aseguró que en algún momento de su vida lo trató mal. El exconductor de "Otro Rollo" respondió a los dichos ante medios de comunicación.

Fue durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que el regiomontano que recientemente estuvo en La Casa de los Famosos reveló una incómoda situación con Ramones y aseguró que es una persona que le hizo mucho daño: "No lo soporto, no lo puedo ver. Es una persona que me hizo mucho daño en su momento. Yo cuando lo vea le voy a arrancar el peluquín. Lo trae pegado con resistol 5 mil. Se pegó un pedazo de cabellera", aseguró De Nigris.

te puede interesar VIDEO | Adal Ramones se pelea en plena alfombra roja con Javier Ceriani de Chisme No Like

"Es una mierda de persona, por eso todo lo que hace; programas y proyectos le va mal, porque fue mierda, fue una mierda de persona, y cuando lo vea, se lo quiero decir en la cara, y quiero que me diga por qué lo hizo, nunca lo entendí", señaló el regiomontano en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Adal Ramones responde a los comentarios de Poncho de Nigris

El conductor fue abordado por medios de comunicación y cuestionado con respecto a las declaraciones de Poncho de Nigris. Ramones, maduro y educado, señaló que él no habla mal de nadie: "Normalmente no hablo y lo saben, yo no hablo de otras personas. Al final de cuentas digo: ‘¿Sabes todas las personas que en los medios y el micrófono dicen cosas mías?'", dijo.

"Cuando Daniel Bisogno no era amigo mío decía hasta lo que no, ¿le hablé por teléfono?, ¿me quejé? Realmente yo no soy generación de cristal y lo dijeron en todos los medios, y cuando me agarran de bajada en La Corneta, yo me aguanto, no les ando hablando por teléfono", señaló el conductor a medios de comunicación.

"Estamos expuestos a críticas fuertes, a críticas light, a chistes de nuestra persona, de nuestro físico, estamos expuestos a eso. Han criticado cuánta gente, ¿y tú crees que hablamos por teléfono?", concluyó el conductor muy tranquilo en su manera de responder.

Síguenos en Google News

DGC