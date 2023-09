VIDEO | Adal Ramones se pelea en plena alfombra roja con Javier Ceriani de Chisme No Like

El conductor Adal Ramones protagonizó una pelea con el periodista de espectáculos Javier Ceriani del programa Chisme No Like.

Todo sucedió porque Adal Ramones asistió a un festival de Teatro Los Ángeles y en las imágenes que circulan en Internet se observa que estuvo presente en la alfombra roja.

Así fue la pelea entre Adal Ramones y Javier Ceriani

Sin embargo, Ceriani se le acercó para pedirle una entrevista, a lo que Adal Ramones se negó y terminaron en una discusión muy incómoda.

“Encontramos a Adal Ramones en exclusiva aquí en un festival de Teatro Los Ángeles, a Adal Ramones nunca lo entrevistamos en vivo, nunca tuve el contacto directo”, dijo Javier Ceriani en su video que grababa en ese momento.

El periodista se aceró muy respetuoso y le preguntó al conductor si le podía dar una entrevista a lo que Adal contestó con un rotundo no. De inmediato, el comunicador cuestionó “¿Y por qué no?”, por lo que el ex presentador de Otro Rollo dijo: “Tengo derecho a decir que no”.

Adal Ramones le llamó a alguien para que fuera a ayudarlo a salir del incómodo momento, pero no lo logró, porque Ceriani le cuestionó que por qué no aceptaba si gran parte de la fama que tienen los famosos es por la promoción periodística.

“Soy periodista y ustedes se deben a nosotros ¿Qué rollo tienes contra los periodistas?”, le cuestiona el conductor de Chisme No Like, a lo que Adal, ya molesto, le dice que él no se debe a nadie: “¿Tú me pagaste las clases de actuación?”, le responde y se corta el video.

La pelea desató polémica en las redes sociales, ya que algunos usuarios tacharon de creído a Adal Ramones y se pusieron del lado de Ceriani, mientras que otros más apoyaron a Adal y criticaron al presentador de Chisme No Like.