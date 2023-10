Poncho de Nigris explota contra Serrath y la llama 'corriente'; 'no está a mi nivel'

Desde hace algunos meses se ha rumorado que Poncho De Nigris le fue infiel a su esposa, Marcela Mistral, con la actriz e influencer Serrath, aunque el regiomontano lo ha negado en repetidas ocasiones. En una reciente entrevista con medios, el exparticipante de La Casa de los Famosos llamó "corriente" a la mujer.

A través del programa de televisión "De Primera Mano" se transmitió una entrevista en la que Poncho De Nigris volvió a negar la supuesta infidelidad y notablemente molesto explotó en contra de Serrath: "No, no, no vamos a hablar de personas así, qué te puedo decir, es que la neta me molesta que me involucren con ese tipo de personas", dijo.

"¿Por qué? Porque no está a mi nivel, no puedo hablar con una persona que ni siquiera esta a mi nivel", agregó el regiomontano, quien estaba acompañado en ese momento de su esposa, quien se mostró tranquila ante los cuestionamientos.

"No es mi tipo (...) me están vinculando con una persona que ni siquiera es de mi circulo social, no va, ya me molesta que ella logro su objetivo de que hablaran de ella", dijo el exintegrante de La Casa de los Famosos".

"Es de gente muy baja querer destruir matrimonios, es de lo peorcito", añadió Poncho De Nigirs, quien calificó de "corriente" a la influencer: "Si quiere que saque las pruebas que dice que tiene. Muy corriente, es de gente corriente" señaló.

¿Qué dice Serrath respecto a la infidelidad?

Serrath asegura que sostuvo una relación con el regiomontano, quien constantemente lo ha negado. A través de redes sociales, Serrath dijo: "Tienes razón mi querido de Nigris. No sabes quién soy, no nos conocemos y quiero tu 'fama'. Yo siempre defenderé mi verdad… ¡Pura buena vibra!", escribió.

Asimismo, Serrath en su cuenta de X, antes Twitter y publicó un video de De Nigris y ella bailando en la calle, hecho que dejó muy mal parado al regio ante la opinión pública.

