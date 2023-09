Marcela Mistral defiende a su esposo, Poncho de Nigris, de supuesta infidelidad

Alfonso de Nigris, tercer lugar de La Casa de los Famosos y mejor conocido por e gran público como Poncho, está involucrado en una controversia, luego de que en diversos medios se asegurara que el regiomontano le fue infiel a su pareja Marcela Mistral con la influencer Serrath.

Sin embargo, el también empresario ha negado a toda costa las acusaciones de infidelidad, asegurando que sólo tratan de colgarse de la fana de la que hoy goza tras haber participado en uno de los realitys más relevantes de los últimos tiempos y además haber formado parte del Team Infierno.

Cuando fue interrogado por la prensa, el regiomontano se mostró evasivo y negó conocer a la exintegrante de Enamorándonos: "No, hombre, no sé ni quién es, no tengo idea, bye bye, aquí todo mundo se quiere colgar… Cuando eres famoso todo mundo se cuelga. Nosotros estamos en otro nivel”, dijo De Nigris.

"Tienes razón mi querido de Nigris. No sabes quién soy, no nos conocemos y quiero tu 'fama'. Yo siempre defenderé mi verdad… ¡Pura buena vibra!", escribió Serrath en su cuenta de X, antes Twitter y publicó un video de De Nigris y ella bailando en la calle, hecho que dejó muy mal parado al regio ante la opinión pública.

Marcela Mistral, esposa de Poncho, responde

Ante los dimes y diretes y mientras que se comprueba que sí o que no, Marcela Mistral, esposa del tercer lugar de La Casa de los Famosos, mostró su apoyo a su marido. A través de sus redes sociales emitió un emotivo y romántico mensaje con una foto de ambos.

"Sin filtros, sin nada, solo tú y yo. Qué bueno que fui a fuerza y sin querer a aquella entrega de premios, qué bueno que si fui, qué bueno que te encontré, qué bueno que te reclamé, qué bueno que te tengo, qué bueno que acepté, qué bueno que me arriesgué, qué bueno que reaccioné", escribió Marcela Mistral.

