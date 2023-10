VIDEO | Así reaccionó Eduardo Yáñez al ser GRABADO comiendo taquitos en la calle

Eduardo Yáñez fue captado por un internauta comiendo tacos en un puesto de la Ciudad de México. El actor es reconocido por estelarizar algunas de las telenovelas más populares de la televisión mexicana así como su carácter explosivo con medios de comunicación.

"Encontré a Eduardo Yáñez comiendo taquitos de cecina con papas", se escucha en el video, el cual cuenta con más de 300 mil reacciones y millones de comentarios. El actor se puede ver comiendo, pacíficamente, mientras es grabado por el usuario de la red social china.

Para sorpresa de muchos, Eduardo Yáñez no reaccionó de ninguna forma al percatarse de que estaba siendo grabado. Sin embrago, cualquiera hubiera pensado que se molestaría y que incluso podría propinar una bofetada al culpable de perturbar su momento de alimentación.

Eduardo Yáñez estrena nueva telenovela 'Golpe de Suerte'

Junto a Mayrín Villanueva, el actor estrenó un nuevo proyecto de televisión. Se trata de un melodrama que sigue la historia de una familia cuya vida cambia estrepitosamente al ganar un premio millonario.

Yáñez interpreta a Nacho Pérez, quien ya con el premio decide comprar un equipo de futbol, del cual es aficionado. Se trata de los Teporingos Neza, lo que lo llevará a encontrarse con los obstáculos que representa el convertirse en millonarios.

"Es una historia muy nueva, que ojalá disfruten", dijo Eduardo Yáñez a medios de comunicación, quien agregó: "En esta comedia, las situaciones al espectador le causan risa, pero al que está en sus zapatos no es nada grato lo que sucede. Es muy reflexiva la telenovela", detalló.

Por su parte, Mayrín Villanueva dijo estar convencida de que trabajar en este proyecto le ha traído maneras muy amenas de relacionarse con el resto del elenco: "He disfrutado todo, es una producción cariñosa. Me siento muy bendecida de poder formar parte de un elenco tan padre, me fascina hacer comedia. Es un melodrama clásico, pero es muy divertida", señaló la actriz.

