Eduardo Yáñez destroza a Eduardo Verástegui por querer ser presidente: 'es un imbécil'

Eduardo Yáñez se le dejó ir con todo a su tocayo Eduardo Verástegui, pues lo criticó, destrozó y acabó por sus aspiraciones presidenciales de 2024, asegurando que México merece a alguien digno y no a un inventado.

Fue durante la presentación de su telenovela “Golpe de Suerte”, donde Eduardo Yáñez habló sobre por qué considera, al igual que muchos, que Eduardo Verastegui no está ni lejanamente preparado para gobernar ni en su casa, además de que lo llamó un fanático religioso de moral dudosa.

"Este cuate es un… Yo nunca he hablado mal de nadie, pero me parece una ofensa para el público mexicano, para el pueblo mexicano, que este cuate diga que quiera ser presidente. O sea, ¿qué has hecho para querer ser presidente?", sentenció Yáñez.

El actor agregó que Eduardo Verastegui era un "estúpido" que quiere usar al pueblo de México para su propio beneficio, además de que criticó la imagen de guadalupano que se ha empeñado en dar.

"Pertenecer a un grupo religioso, hablar mamad** en las entrevistas y hacerse muy eclesiástico, a mí me parece estúpido y en lo que debe de concentrarse es en ser verdadero, que no lo es, y no puedes usar al pueblo mexicano para tus rollos personales. Me parece una aberración", remarcó.

Por si fuera poco, Eduardo Yáñez dijo que su tocayo era un “imbécil” que carece de la preparación necesaria para asumir un cargo público de la talla del máximo mandatario de la nación.

“Yo opino que es un imbécil este tipo, ¿no? O sea, para poder ser presidente de un país, primero debes de prepararte, no ser populista; vean las consecuencias que tenemos ahorita por el populismo”, explicó Eduardo Yáñez.

“Yo creo que nuestros políticos tienen la obligación de estar preparados académicamente hablando, primero que nada, y después cumplir lo que prometen, que esa es la falla más grande de todo”, abundó.

“Es como si José Elías Moreno o uno de mis compañeros de la novela me diga mañana: ‘voy a ser presidente, wey… ¡Votas por mí!’ Pues lo mando a la chinga***, o sea, no se confundan, si alguien fuera presidente, como este tipo que me acabas de mencionar, sería tres veces peor o cinco veces peor”, finalizó Eduardo Yáñez.