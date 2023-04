Eduardo Verástegui dice que ser gay se vincula a la pedofilia y lo tunden: "¿Quién te hizo daño?"

El actor Eduardo Verástegui volvió a generar polémica por sus comentarios publicados en la red social de Twitter.

Ahora el histrión, que apareció en telenovelas como “Soñadoras” o “Alma Rebelde”, publicó un par de mensajes en el que vinculó la homosexualidad con la pedofilia.

“Parece que a mucha gente le incomodan los HECHOS. Cada vez, más niños varones son abusados y traficados sexualmente en México y en el mundo. Y ahora resulta que, quienes los violan, no son gays y, además, pedófilos”, escribió el actor en un primer mensaje.

En otro mensaje Eduardo Verástegui escribió: “Sin duda la homosexualidad está vinculada a la pedofilia”.

Tuits de Eduardo Verástegui Foto: Especial

Tunden a Eduardo Verástegui por polémicos comentarios

Los comentarios de Eduardo Verástegui encendieron las redes sociales y hasta otros famosos le contestaron al exintegrante de Kairo.

Tal fue el caso de Polo Morín quien no se quedó con nada y se le fue con todo al Verástegui: “Si es que ese fue tu caso cuando ‘eras homosexual’, se queda solo en eso: tu experiencia personal delictiva. No lo convierte en una generalidad. Ojalá un día encuentra la paz que tanto dices haber encontrado y ya no tengas que seguir tratando de ‘condenar’ a los demás”.

Polo Morín (@Polo_Morin) le responde a Eduardo Verástegui (@EVerastegui) 😱



Después de que el ex integrante de Kairo aseguró que "la homosexualidad está vinculada con la pedofilia". pic.twitter.com/8Ogt6bKzwM — Cultura Pop (@RCulturaPop) April 11, 2023

Samo, exintegrante de Camila, dijo que considera que la cuenta de Eduardo Verástegui está hecha para generar polémica y que seguramente quien la maneja se ríe de la gente que se indigna con lo que ahí se publica.

te puede interesar Eduardo Verástegui y Rafa Sarmiento tienen polémica pelea en redes sobre religión

¿Esta cuenta de Twitter es real? Pienso que publica estas cosas y se muere de risa de como todos nos indignamos. Me parece más estrategia para tener el algoritmo alto, me cuesta creer que todo lo que públicas lo crees realmente. Es exagerado. — SAMO (@SAMOALLSTAR) April 12, 2023

Por otra parte, los usuarios aseguraron que los datos que Eduardo Verástegui afirma son falsos.

“Seguimos esperando tus fuentes”, “Tiene más fuentes Zona Rosa”, “No hables desde la ignorancia Sólo denotas tu frustración y falta de humanismo”, “Ya cuéntanos ¿quién fue? ¿Algún productor? ¿Toño Berumen? ¿Alguien en Polygram?”, “El 99% de los abusos son de heterosexuales ignorante”, “¿Quién te hizo daño?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.