Twitter suspende cuenta de Eduardo Verástegui por decir que las vacunas son "el diablo"

En redes sociales hay cero tolerancia contra las figuras públicas que difunden ideas conspirativas respecto a la pandemia del COVID, motivo por el cual Twitter le suspendió la cuenta al actor Eduardo Verástegui, luego de que el famoso aseguró que las vacunas son “el diablo”.

“No me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas. Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes, que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos, dios al frente”, fue el tuit que le costó la cuenta a Eduardo Verástegui.

Decía Martin Luther King que en la vida no hay nada más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez consciente y después de este "inteligentísimo" tuit, @EVerastegui nos deja muy claro que su ignorancia es sincera y su estupidez... ¡Muy consciente! pic.twitter.com/Csp0ZBm617 — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) October 8, 2021

El actor fue criticado por sus polémicas declaraciones, al grado de que los internautas comenzaron a llamarlo “la nueva Paty Navidad”, pues la actriz solía compartir teorías conspirativas del COVID, hasta que se enfermó severamente del virus.

Yo al ver que *Eduardo Verastegui* es anti vacunas como *Paty Navidad* y mete a Dios en cada una de sus pendejadas: pic.twitter.com/e9RFY4glXP — Cloudy😈 (@NubiaArizaga2) October 7, 2021

Fue el mismo Eduardo Verástegui quien dio la noticia a través de su Instagram, espacio en el que aseguró no existe la libertad de expresión y que fue víctima de la censura.

“Pues así las cosas, me suspendieron la cuenta unas horas y Twitter nos obligó a borrar tuits. No hay libertad de expresión. Me pregunto… si denuncio a todos los que me está mandando amenazas y deseos de muerte ¿también les suspenderán las cuentas?”, escribió el famoso.

Incitar a tus seguidores a no vacunarse NO ES LIBERTAD DE EXPRESIÓN, @EVerastegui. Que bueno que le bloquearon la cuenta aunque sea unas horas. Celebro que te hicieran borrar esos tuits tan irresponsables. Y sobre quienes te envían esas amenazas, denúncialos o reza por ellos. 🙏🏼 pic.twitter.com/4aCc7cQVtp — Mauricio Martínez (@martinezmau) October 8, 2021

