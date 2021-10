El juego del calamar: Conoce a Carla Ávila, la mexicana que participa en la serie de Netflix

El juego del calamar es la serie más exitosa de Netflix hasta ahora a nivel mundial, su compleja trama atrapó al público de todo el mundo. En su elenco hay una mexicana que logró participar en este programa que es de los más vistos del streaming.

La mexicana que participó en El juego del calamar es Carla Ávila, una joven que radica en Corea desde hace cuatro años, aunque es originaria de Guadalajara Jalisco.

Carla Ávila aparece en una escena en la que los “Vips” están viendo el gran final de El juego del calamar y Carla interpreta a una estatua humana con body painting.

Escena en la que participa Carla Ávila en El juego del calamar Foto: Especial

A través de Instragram, la actriz mexicana compartió cómo fue su experiencia de participar en El Juego del calamar. Dijo que pensaba mantenerlo en secreto, pero cómo varios conocidos suyos la reconocieron prefirió romper el silencio.

“Para ser honesta, casi no compartí mi aparición en la serie de Netflix ‘El Juego del Calamar’. Pero, algunos amigos me reconocieron y me enviaron mensajes de texto al respecto. Entonces, después de hacer algo de meditación, decidí compartirlo", dijo.

La razón por la que no quería compartirlo es porque me sentía un poco tímida porque estaba completamente ‘expuesta’ y porque tuve una mala experiencia con la agencia de casting que me contrató. Así que centrémonos en el lado positivo de esta experiencia Carla Ávila

Carla Ávila dijo que fue un poco difícil la grabación ya que el body painting se caía con movimientos bruscos, además de todas las horas que pasaron para que le pintaran el cuerpo.

“¡Ir al baño fue realmente difícil! También necesitaba quedarme quieta y moverme lo mínimo porque la pintura se caía, y como saben ¡me es casi imposible quedarme quieta! Aun así, fue una gran experiencia y consideraría hacerlo de nuevo”, concluyó la actriz.

