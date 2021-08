Paty Navidad rompe en llanto tras recuperarse de COVID: "Querían que me muriera"

Paty Navidad reapareció en la televisión luego de que se recuperó de COVID-19, la actriz y cantante ofreció una entrevista en la que rompió en llanto y aseguró que no se murió, pese a que muchos usuarios de internet así lo deseaban.

Paty Navidad conversó con Carmen Muñoz en el programa Al Extremo y platicó de cómo vivió la enfermedad hospitalizada.

“No me morí, señores, lo siento de verdad, discúlpenme todos los que querían que me muriera. Disfruto la vida y trato de ayudar siempre que puedo”, dijo Paty Navidad.

La participante de MasterChef Celebrity desmintió que estuviera al borde de la muerte y que haya sido intubada, dijo que llegó al nosocomio con un cuadro de neumonía y que la primera reacción de los médicos era intubarla, pero ella se negó.

“No me intubaron. Llegué con problemas de oxigenación y el diagnóstico era neumonía y dijeron que había que intubarme, pero dije que no, no era necesario. Si me hubieran intubado no estaría aquí”, señaló Paty Navidad.

Asimismo, aclaró que ella nunca ha negado la existencia del COVID, ni tampoco ha llamado a la gente a que no se vacune, dijo, que ella solamente ha dado su opinión y explicado sus decisiones, de las cuales asume las consecuencias de haberlas tomado.

“El mismo derecho que tienen los que eligen vacunarse tenemos los que elegimos no vacunarnos. La gente que haga lo que quiera, que se haga responsable”, comentó Paty Navidad.

Paty Navidad rompe en llanto

Paty Navidad dijo que MasterChef Celebrity le ha dado vida y le ha dado muchas alegrías y le ha permitido reencontrar con amigos de antes.

La actriz y cantante dijo que se ha sorprendido de su capacidad para aprender rápido de las enseñanzas de los Chefs, pues se considera buena alumna.

Asimismo, Paty Navidad no pudo contener las lágrimas, luego de que agradeció la oportunidad de volver a reencontrarse con su público gracias a MasterChef.