Sofía Castro se compromete: ¿Quién es y a qué se dedica su prometido?

Sofía Castro, actriz e hija de la exprimera dama Angélica Rivera y del productor José Alberto "El Güero" Castro, recientemente anunció que se comprometió en matrimonio con Pablo Bernot. En La Razón te decimos quién es y a qué se dedica el novio de la intérprete.

"Eres lo que en mis sueños le pedí a la vida. SI Y UN MILLONES DE VECES SI. TE AMO CON TODO MI CORAZÓN. Siempre tú", escribió la actriz en redes sociales, al anunciar su compromiso. Por su parte, Bernot escribió: “Ella dijo ‘Sí’”.

Actualmente, Pablo Bernot tiene 32 años y sus padres son empresarios propietarios de Las Mañanitas, un prestigioso hotel, restaurante y spa que ha servido a personalidades como El Sha de Irán, el fallecido príncipe Felipe de Edimburgo, Carlos Slim, Bono, Muhammed Ali, Pelé, Juan Gabriel, Luis Miguel y Salma Hayek, en el estado de Morelos, México.

Además, su familia es amplia, pues cuenta con tres hermanos: Francisco Bernot, quien estuvo comprometido con Sofía Argón, Miss México y segunda finalista en Miss Universo 2019; Diego; y Lorenza Bernot, quien ostentó el título de Miss México Internacional en 2008.

Este 21 de octubre, Sofía Castro reveló que dará el siguiente paso en su relación amorosa y se casará con Pablo Bernot, un empresario morelense. En conversación con la revista Quién, Sofía Castro reveló que Bernot le entregó su anillo de compromiso en el Parque Griffith de Los Ángeles, en Estados Unidos, después de haber practicado un deporte conocido como ‘hiking’.

“Estuvo bien padre, estábamos solo nosotros con ropa de ejercicio. Fue de nosotros nada más, no había nadie más... Le dije que sí, y me solté a llorar, no paraba de llorar. Me urgía hablarle a mi mamá”, explicó la actriz, quien es reconocida por su participación en producciones como Vino el amor (2016), El Dragón (2019) y Tierra de esperanza (2023), entre otras.

