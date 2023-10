Kimberly Loaiza aparece devastada en FOTO, tras infidelidad de Juan de Dios Pantoja

Kimberly Loaiza ya se pronunció sobre la infidelidad de Juan de Dios Pantoja y aseguró que todo es real, nada de marketing, y que se alejará de las redes sociales para vivir nuevamente este proceso.

La cantante y youtuber publicó una foto en su canal de WhatsApp para fans, en la que se ve devastada ante la situación que está viviendo.

"Perdón por olvidarme del grupo, estos días han sido difíciles para mí, pero prometo estar más por acá, los amo", se lee en el mensaje de Kimberly Loaiza.

La artista acompañó el texto con una fotografía en la que sale acostada, cubriéndose los ojos y haciendo la seña de “paz”.

Los fans aseguran que a Kimberly se le ve la cara roja en señal de que estuvo llorando, tras enterarse de la infidelidad de su esposo Juan de Dios Pantoja.

Kimberly Loaiza hace oficial que se separa de Juan de Dios Pantoja

A través de la red social “X”, la Lindura Mayor publicó una serie de mensajes en los que señala que se siente mal por la situación que está pasando y que se alejará de las redes sociales.

“Yo también quisiera que esto fuera una broma o marketing para una canción, pero desgraciadamente él tiró todo lo que construimos a la basura. Me alejaré un poco de redes sociales, no me siento muy bien pero sé que estaré mejor. No se preocupen, espero me entiendan”, fue el mensaje que publicó la influencer y cantante.

Los fans de la cantante celebraron la separación y publicaron mensajes apoyándola, mientras que otros temen que sea falso y que solo el escándalo sirva para aumentar sus reproducciones en YouTube.

Juan de Dios Pantoja también se pronunció al respecto y reconoció que sí fue infiel y se lanzó contra la familia de Kimberly Loaiza, quienes han estado haciendo publicaciones al respecto. También se molestó con el mánager y aseguró que le dio la espalda tras enterarse de lo que le hizo a Kimberly.