VIDEO | Jorge Salinas se pelea con reportero en plena alfombra roja: 'No me vuelvas a tocar'

El actor Jorge Salinas protagonizó una fuerte pelea con un reportero en la alfombra roja de la develación de la placa por las 100 representaciones de la obra Los Amantes perfectos en el Teatro del Parque Interlomas.

Al evento, asistieron celebridades como Ivonne Montero, Pablo Montero, Victoria Ruffo, por supuesto Jorge Salinas, entre otros artistas.

Así encaró Jorge Salinas a reportero

Todo sucedió cuando los artistas estaban dando declaraciones a la prensa, Jorge Salinas decidió retirarse de la alfombra roja, así que pasó ignorando a un grupo de periodistas.

En las imágenes que circulan en Internet se observa que una persona estira la mano para detener a Jorge Salinas y pedirle que se quede a hablar con la prensa.

Pero el actor se molestó y se regresó para encarar al reportero que lo tocó. “No me vuelvas a tocar”, se lo repitió en tres ocasiones. El histrión de telenovelas dijo que no hubo agresión, pero le volvió a insistir al periodista que “no me vuelvas a poner una mano encima”. Finalmente, el actor se dio la media vuelta y se retiró molesto.

Los usuarios de Internet criticaron a Jorge Salinas por su actitud y hasta lo acusaron de estar en estado de ebriedad, ante los reclamos que le hizo al reportero.

“Anda ebrio y no quiere que lo toquen, pero él si puede tocar a Ivonne Montero”, “Qué mal se ve tomando esa actitud retadora, con una vez que le diga ya se hubiera retirado, pero el señor cada vez más parecido a Adame”, “Ignórenlo, ni famoso ya es. Ustedes le suben su ego que lo ignoren y ya se acaba su carrera por prepotente”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de las redes sociales.