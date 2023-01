Jorge Salinas habla de su presunta infidelidad con la nutrióloga: "Soy responsable"

Jorge Salinas rompió el silencio y por fin habló de la presunta infidelidad que cometió en contra de su esposa Elizabeth Álvarez con la nutrióloga Anna Paula.

En entrevista con la prensa, Jorge Salinas emitió una serie de fuertes declaraciones y aseguró que su amor por Elizabeth Álvarez es incorruptible y que ninguna nutrióloga romperá su hogar.

"Jorge Salinas":

Porque se le vio muy cariñoso con su nutrióloga. pic.twitter.com/LtxqRmA5TI — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 17, 2023

"La declaración que voy a dar es única e irrepetible: soy una persona que ama profundamente a su esposa, que ama profundamente a su familia, y que lamente que este tema mediático este en boca de ustedes", dijo.

"Quiero que quede muy claro: yo no he tenido ni tengo una relación fuera del matrimonio, les pido que paren este tema mediático que no va a llegar a nada, lo que tengo es puro amor para mi familia. Reitero nuevamente: no tengo ninguna relación extramarital ni la he tenido", agregó Jorge Salinas.

Captan a Jorge Salinas siendo infiel con su nutrióloga pic.twitter.com/hh5EyKlEFW — Día Noticias (@noticiasdiamx) January 17, 2023

Finalmente, el famoso dijo que se hace responsable por sus actos y agregó que sigue viviendo con Elizabeth Álvarez.

"La relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional. Yo soy responsable de mis actos y consecuencias, entonces, como tal, debo tener calma, tranquilidad y sapiencia, por eso me esperé a esta rueda de prensa, porque sabía que iba a ocurrir. Ese video, esas fotos, fueron desde antes de la Navidad", señaló Jorge Salinas.