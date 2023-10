Juan de Dios rompe el silencio ante infidelidad a Kimberly Loaiza; 'claro que me duele'

Una vez más, Juan de Dios Pantoja fue acusado de serle infiel a Kimberly Loaiza, su esposa y una de las influencers más relevantes de México. A través de redes sociales, circulan pruebas del hecho, además de que se puede encontrar un video en el que se puede ver al también influencer en un hotel.

Luego de que las pruebas de la infidelidad comenzaran a inundar las redes sociales, el influencer confirmó lo que se dice y señaló que por supuesto le duele: "Claro que me duele y me siento arrepentido, que suba fotos no significa que no me importe, solo que si me enfoco en la polémica me voy a hundir en depresión. Tengo que seguir adelante y hacer mejor las cosas". dijo Juan de Dios Pantoja.

Juan de Dios Pantoja reacciona a su infidelidad. Foto: Instagram

Por su parte, Kimberly Loaiza dijo que se retiraría de las redes sociales, ante la infidelidad de su pareja: "Me alejaré un poco de redes sociales, no me siento muy bien pero sé que estaré mejor, no se preocupen, espero que me entiendan LOS AMO", escribió.

Me alejaré un poco de redes sociales, no me siento muy bien pero sé que estaré mejor, no se preocupen, espero que me entiendan LOS AMO ✨✨✨ — Kimberly Loaiza 🇲🇽 (@KimberlyLoaiza_) October 22, 2023

En redes sociales le llueven críticas al DJ e influencer, pues no es la primera vez que le es infiel a Kimberly Loaiza. Asimismo, la modelo con la que el influencer cometió la infidelidad, respondió a las críticas, argumentando que el casado era él y no ella: "Que le pasa a esta mujer? La amante de Juan de Dios Pantoja la sororidad creo que no va en ella. Ella sabía perfectamente que estaba casado y tiene dos hijos", se leen las críticas en redes sociales.

Modelo con la que Juan de Dios Pantoja cometió infidelidad responde a críticas. Foto: Instagram

"Justamente se llaman valores. Si yo sé que un hombre está casado y con hijos. No permito que trascienda en primera por que no soy juguete de nadie, ni plato de 2da mesa y dos por sororidad. Le diría, tal vez; pero a ella no lo presumo y lo hago viral", agregan los internautas.

DGC